Pesquisa aponta inadimplência de 25% de quem usa cartão de crédito em 2018

A pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta inadimplência de 25% dos consumidores brasileiros que utilizaram cartões de crédito no ano passado. O indicador ainda aponta que 48% dos brasileiros recorrem a alguma modalidade de crédito e que 77% vivem em situação de aperto.

O cartão de crédito é a modalidade de pagamento que mais cobra juros e, ainda sim, a mais escolhida pelos consumidores, 38% dos entrevistados opta por pagar com cartão de crédito, enquanto 15% escolhem o crediário, 8% o empréstimo ou o cheque especial e 6% o financiamento. O estudo aponta que houve um aumento de 20% para 25% dos usuários que não conseguiram

O presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior afirma que o cartão de crédito se consolidará como a principal forma de pagamento em um futuro bem próximo, já que se mostrou uma ferramenta muito segura. Mas Pellizzaro adverte, “apesar da facilidade de seu uso, o consumidor deve se manter em alerta para não se exceder nos gastos, pois em virtude dos juros, o valor da fatura pode se multiplicar em um curto espaço de tempo, tornando a dívida muitas vezes impagável”.

A ferramenta vem se consolidando no pagamento de despesas correntes do mês. Os entrevistados apontaram as compras no supermercado como a aquisição mais recorrente (56%), as compras de roupas calçados e acessórios ficam em segundo lugar com 48% de aparição, depois vieram os remédios, com 40%, os restaurantes e bares com 29% e os combustíveis com 28%.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti diz que o principal erro dos consumidores é a falta de organização, “comprar com o cartão de crédito não traz senso de gasto, parece que a compra não cai no bolso, mas acaba pesando no final do mês”. A economista afirma que é possível usar a ferramenta a seu favor, se tiver controle dos próprios gastos, e conferir regularmente a fatura e fizer um balanço do seu próprio orçamento.

O levantamento mostra que 77% dos consumidores vivem em uma situação de aperto, e 29% deles não consegue pagar as contas com seu rendimento. A pesquisa ainda aponta que 47% dos brasileiros conseguem pagar suas contas, mas o dinheiro não sobra no final do mês. Apenas 15% estão em situação confortável. Grande parte dos consumidores têm a impressão de que os juros estão mais altos, e 40% deles dizem que os juros finais cobrados na ponta estão mais altos nos últimos três meses.

A principal dica da economista para os consumidores que estão no vermelho é deixar o cartão de crédito imediatamente, e se organizar sem contar com qualquer ferramenta de crédito e fazer um balanço para tentar pagar a dívida do cartão o mais rápido possível, já que os juros são muito altos e podem surpreender o consumidor.

O estudo feito pela CNDL e pelo SPC Brasil abrangeu 12 capitais das cinco regiões brasileiras e analisou 800 casos. O indicador está disponível na íntegra no site do SPC Brasil.