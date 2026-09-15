ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Periferia vira nova fronteira das empresas de tecnologia em São Paulo

São Mateus mais que dobra número de negócios ligados ao setor e supera avanço do Itaim Bibi; capital chega a 393 mil empresas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 16h00
Vista aérea de uma paisagem urbana com diversos edifícios em tons de cinza e branco, sob um céu claro. O Edifício Altino Arantes, com sua torre pontiaguda e uma bandeira no topo, destaca-se ao centro. Prédios residenciais e comerciais de diferentes alturas e estilos arquitetônicos preenchem a cena, alguns com janelas escuras e outros com varandas. A imagem transmite a densidade e a diversidade da arquitetura de uma grande cidade
São Paulo (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
Periferia vira nova fronteira das empresas de tecnologia em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

A expansão das empresas de tecnologia em São Paulo começa a redesenhar o mapa do setor na capital. Distritos da periferia avançaram em ritmo superior ao de alguns dos endereços mais tradicionais da economia digital e passaram a responder por uma parcela relevante da abertura de novos negócios.

O caso mais emblemático é São Mateus, na zona leste. O distrito passou de 2,2 mil para 5,1 mil empresas ligadas à tecnologia entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período deste ano. Foram cerca de 2,9 mil novos negócios em doze meses, avanço superior ao registrado no Itaim Bibi no período.

O movimento se espalha por outras regiões. Em Guaianases, também na zona leste, o número de empresas do setor mais que dobrou, de 819 para cerca de 2 mil. Dos 20 distritos que mais ganharam negócios de tecnologia em um ano, nove ficam fora do centro expandido.

No conjunto da cidade, o número de empresas ligadas ao setor chegou a 393,1 mil no primeiro semestre, ante 360,2 mil um ano antes. O avanço de 32,8 mil negócios mantém o ritmo de expansão registrado em 2025, quando São Paulo encerrou o ano com 382,4 mil empresas de tecnologia, segundo dados da Secretaria Municipal da Fazenda.

Siga
Continua após a publicidade

A descentralização acontece ao mesmo tempo em que grandes grupos reforçam sua presença na capital. OpenAI e Figma abriram operações em São Paulo, o Google inaugurou um novo centro de engenharia no Butantã e o Nubank instalou um escritório de 15 mil metros quadrados em Pinheiros. O resultado é uma expansão em duas pontas: grandes companhias seguem concentradas nos polos tradicionais, enquanto novos negócios avançam com força para a periferia.

Publicidade
TAGS:
Radar Econômico
São Paulo
Startup
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).