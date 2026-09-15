Periferia vira nova fronteira das empresas de tecnologia em São Paulo

A expansão das empresas de tecnologia em São Paulo começa a redesenhar o mapa do setor na capital. Distritos da periferia avançaram em ritmo superior ao de alguns dos endereços mais tradicionais da economia digital e passaram a responder por uma parcela relevante da abertura de novos negócios.

O caso mais emblemático é São Mateus, na zona leste. O distrito passou de 2,2 mil para 5,1 mil empresas ligadas à tecnologia entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período deste ano. Foram cerca de 2,9 mil novos negócios em doze meses, avanço superior ao registrado no Itaim Bibi no período.

O movimento se espalha por outras regiões. Em Guaianases, também na zona leste, o número de empresas do setor mais que dobrou, de 819 para cerca de 2 mil. Dos 20 distritos que mais ganharam negócios de tecnologia em um ano, nove ficam fora do centro expandido.

No conjunto da cidade, o número de empresas ligadas ao setor chegou a 393,1 mil no primeiro semestre, ante 360,2 mil um ano antes. O avanço de 32,8 mil negócios mantém o ritmo de expansão registrado em 2025, quando São Paulo encerrou o ano com 382,4 mil empresas de tecnologia, segundo dados da Secretaria Municipal da Fazenda.

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A descentralização acontece ao mesmo tempo em que grandes grupos reforçam sua presença na capital. OpenAI e Figma abriram operações em São Paulo, o Google inaugurou um novo centro de engenharia no Butantã e o Nubank instalou um escritório de 15 mil metros quadrados em Pinheiros. O resultado é uma expansão em duas pontas: grandes companhias seguem concentradas nos polos tradicionais, enquanto novos negócios avançam com força para a periferia.