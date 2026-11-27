A Mawwal, marca de perfumes e cosméticos árabes originária de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, encontrou no TikTok Shop um dos principais canais para ampliar suas vendas no Brasil. A empresa faturou quase 20 milhões de reais na plataforma durante o primeiro semestre de 2026 e projeta alcançar 50 milhões de reais em vendas pelo canal em 2027.

O desempenho inclui uma ação de lançamento que movimentou mais de 1 milhão de reais em apenas três dias. Para impulsionar a presença na rede social, a marca mantém uma operação com mais de 5 mil creators e pretende elevar esse número para 10 mil até dezembro de 2026. A estratégia prioriza produtores de conteúdo ativos e capazes de gerar vendas recorrentes.

Fora do TikTok Shop, a Mawwal também registra crescimento nas vendas. A empresa faturou 66 milhões de reais no Brasil entre janeiro e agosto deste ano e espera encerrar 2026 com receita de 100 milhões de reais.