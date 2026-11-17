As pequenas e médias empresas estão recorrendo cada vez mais à antecipação de receitas para reforçar o caixa. Um levantamento da plataforma financeira Asaas mostra que o volume de recebíveis antecipados por seus clientes cresceu 85% entre janeiro e setembro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O movimento ocorre em um ambiente de juros elevados e ganha importância com a aproximação das despesas de fim de ano.

Para dezembro, a companhia estima que o valor antecipado por seus clientes fique entre 60% e 75% acima do registrado no mesmo mês de 2025, quando as operações superaram 150 milhões de reais. A projeção considera o comportamento sazonal da carteira da empresa, que costuma registrar maior procura por recursos para financiar o pagamento do décimo terceiro salário, fornecedores, estoques e férias coletivas.

Os dados mostram que dezembro concentra uma demanda especialmente elevada por liquidez. Historicamente, os clientes do Asaas antecipam nesse mês uma parcela das vendas realizadas no cartão 24% superior à média observada no restante do ano. Entre os negócios com faturamento anual de 360 mil a 4,8 milhões de reais, o volume antecipado saltou 58% entre outubro e dezembro de 2025.

O fenômeno expõe um dos desafios financeiros do varejo brasileiro: a distância entre o momento em que as despesas precisam ser pagas e aquele em que o dinheiro das vendas efetivamente chega ao caixa. O parcelamento das compras amplia esse intervalo, levando empresários a recorrer à antecipação de recebíveis para financiar compromissos imediatos. A operação, contudo, tem custo financeiro e reduz os valores disponíveis nos meses seguintes.

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“Dezembro concentra o maior volume de compromissos do ano, e boa parte do dinheiro das vendas ainda está a caminho”, afirma Paulo Forattini, vice-presidente de Estratégia de Crédito do Asaas. Segundo o executivo, a antecipação pode ajudar as empresas a atravessar o período de maior concentração de despesas, desde que preserve recursos para os primeiros meses do ano seguinte.

O levantamento considera operações realizadas por clientes pessoa jurídica da plataforma, que atende mais de 300 mil empresas. Os números não representam necessariamente o comportamento de todas as pequenas empresas brasileiras. Também não permitem distinguir quanto da expansão resulta de maior utilização do crédito pelos clientes existentes e quanto decorre do crescimento da própria base do Asaas.