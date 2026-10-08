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PepsiCo enfrenta pressão com avanço de canetas emagrecedoras e queda nas vendas de snacks

Fabricante de Pepsi, Lay's e Doritos tenta recuperar a rentabilidade e cumprir metas estabelecidas após entrada de investidor ativista

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 07h29 | Atualizado em 8 out 2026, 07h54
PepsiCo em Arlington, no Texas
PepsiCo em Arlington, no Texas (Tom Pennington/Getty Images/VEJA)
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PepsiCo enfrenta pressão com avanço de canetas emagrecedoras e queda nas vendas de snacks Priorize VEJA no Google

A popularização dos medicamentos para emagrecimento está se tornando mais um desafio para a PepsiCo, fabricante de bebidas e alimentos como Pepsi, Lay’s e Doritos. Em meio à mudança nos hábitos de consumo, a companhia enfrenta dificuldades para recuperar as vendas de seus produtos na América do Norte e cumprir as metas de crescimento e rentabilidade estabelecidas após a entrada de um investidor ativista. As informações são da Reuters.

A pressão aumentou depois que o fundo Elliott Investment Management adquiriu uma participação de aproximadamente 4 bilhões de dólares na PepsiCo, no ano passado. A partir das discussões com o investidor, a empresa anunciou, em dezembro, um plano para elevar sua margem operacional ajustada em um ponto percentual ao longo de três anos.

Os resultados, porém, ainda caminham na direção contrária. No primeiro semestre de 2026, a margem operacional ajustada da companhia recuou 0,15 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, para 16,3% da receita. O desempenho ocorreu apesar das iniciativas de redução de custos e dos descontos de até 15% aplicados em fevereiro a produtos como Lay’s e Doritos.

Além da inflação persistente e do aumento dos custos de produção, a PepsiCo precisa lidar com uma transformação no comportamento dos consumidores. Medicamentos à base de GLP-1, utilizados no tratamento da obesidade e do diabetes, podem reduzir o apetite e influenciar a procura por alimentos altamente calóricos, como salgadinhos e bebidas açucaradas.

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A mudança tem levado grandes fabricantes de alimentos a reformular seus portfólios. A PepsiCo, por exemplo, passou a investir em alternativas com maior teor de proteínas e fibras, incluindo Doritos Protein e SunChips Fiber. Outras empresas do setor, como Kraft Heinz e Conagra Brands, também vêm ampliando suas ofertas de produtos voltados a consumidores que buscam opções consideradas mais saudáveis.

Ações acumulam perdas

As dificuldades também aparecem no desempenho da PepsiCo na Bolsa. Até a publicação da reportagem da Reuters, em 7 de outubro, as ações da companhia acumulavam desvalorização de quase 12% em 2026 e de aproximadamente 16% desde a entrada do Elliott. O valor da empresa, incluindo sua dívida, também passou a representar cerca de dez vezes seu resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), ante 18 vezes em meados de 2022. A redução desse múltiplo reflete a menor valorização atribuída pelo mercado ao negócio.

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Para os investidores, uma das principais dúvidas é se a PepsiCo conseguirá recuperar o volume de produtos vendidos sem comprometer ainda mais suas margens. A companhia reduziu preços para estimular a demanda, mas voltou a enfrentar pressões de custos que levaram a novos reajustes em parte de seu portfólio de snacks nos Estados Unidos.

O mercado estará atento à recuperação das vendas em volume e à capacidade da PepsiCo de melhorar sua rentabilidade. A empresa precisa demonstrar que as mudanças em seu portfólio e na estratégia comercial serão suficientes para enfrentar um consumidor mais cauteloso e um mercado de alimentos em transformação.

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