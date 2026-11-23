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Acordo entre a americana USA Rare Earth e entidade ligada a Washington confere ao Pentágono o poder de restringir vendas e intervir na governança da mineradora Serra Verde, em Goiás, em situações de conflito. Medida visa proteger minerais críticos contra a China. Confira os detalhes contratuais.

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Os Estados Unidos foram além de garantir o fornecimento das terras raras produzidas pela Serra Verde, em Goiás. Um acordo firmado entre a americana USA Rare Earth e a US SIIE, empresa financiada pelo governo americano, permite ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos restringir a venda de determinados produtos e ativos considerados prioritários à segurança nacional do país em situações de conflito. O mecanismo representa uma camada adicional de proteção dos interesses americanos sobre a mineradora, cujo contrato de fornecimento também prevê a possibilidade de transferência do controle societário em determinadas circunstâncias, conforme revelou o Radar Econômico na sexta-feira, 20.

O dispositivo consta de uma carta contratual assinada em 2 de setembro e apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC). Pelo documento, o Pentágono poderá classificar formalmente produtos e ativos da USA Rare Earth e de suas subsidiárias como estratégicos para a segurança nacional americana. A definição abrange situações de guerra, operações militares, terrorismo, sabotagem, embargos de materiais críticos e determinadas emergências relacionadas a esses conflitos. A classificação depende de comunicação por escrito e permite restringir a transferência dos itens designados.

A prerrogativa tem limites. O contrato estabelece que eventual redirecionamento de produtos para atender às necessidades do governo americano deve alcançar apenas as quantidades designadas e prever compensação econômica pelo valor justo de mercado. O acordo também contém salvaguardas para evitar que sua execução obrigue a companhia a descumprir a legislação aplicável. Não se trata, portanto, de um direito irrestrito de confiscar a produção ou os ativos brasileiros.

A influência americana também alcança decisões societárias. O contrato de fornecimento estabelece que determinadas mudanças no controle da SV Management Switzerland AG, empresa suíça responsável pela comercialização da produção da Serra Verde, dependem de autorização prévia e por escrito do Departamento de Guerra. Novos diretores não americanos dessa sociedade precisam ser provenientes de países considerados alinhados aos Estados Unidos e receber aprovação do órgão. Em caso de abertura de capital da própria sociedade, o instrumento prevê maioria de cidadãos americanos em seu conselho de administração.

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Há ainda mecanismos relacionados ao desempenho da operação. Se a produção ficar abaixo de 65% dos volumes previstos durante doze meses consecutivos, poderá ser exigido um plano de recuperação. O mesmo ocorre diante de determinados atrasos operacionais. Caso as medidas corretivas não sejam apresentadas ou executadas nos prazos contratuais, a US SIIE poderá solicitar alterações de pessoal e a contratação de profissionais ou consultores para a operação brasileira, desde que razoavelmente necessárias à recuperação das atividades.

O conjunto de cláusulas mostra a dimensão da proteção contratual obtida por Washington. A US SIIE já detém um contrato de fornecimento estimado em quinze anos para adquirir praticamente toda a produção comercializável da primeira fase da mina, ressalvadas exceções contratuais. A operação, adquirida pela USA Rare Earth em setembro, tornou-se um dos principais ativos da estratégia americana para reduzir a dependência chinesa no fornecimento de minerais utilizados em equipamentos militares, veículos elétricos e tecnologias avançadas.