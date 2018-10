Pela primeira vez, FMI terá uma mulher no cargo de economista-chefe

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta segunda-feira que a indicação da indiana Gita Gopinath para o cargo de economista-chefe da instituição. Será a primeira vez que o cargo será ocupado por uma mulher. A indiana assume a função a partir de 2019.

A nova economista-chefe substituirá Maurice Obstfeld, que, em julho, confirmou sua aposentadoria para o final deste ano. Atualmente, Gita é professora do Instituto John Zwaanstra de Estudos Internacionais e Economia na Universidade de Harvard.

Em comunicado, a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, classificou Gita como uma das economistas mais “excepcionais” do mundo, com credenciais acadêmicas impecáveis, um registro comprovado de liderança intelectual e uma extensa experiência internacional.

“Tudo isso torna ela excepcionalmente bem-colocada para liderar nosso departamento de pesquisas nessa conjuntura importante. Estou encantada em nomear uma figura tão talentosa como nossa economista-chefe”, afirmou Christine.

Gita é coeditora da revista American Economic Review e codiretora do programa de finanças e macroeconomia do Bureau Nacional de Pesquisa Econômica (NBER).

A indiana também é autora de cerca de 40 artigos de pesquisa sobre temas como taxas de juros, comércio e investimento, crises financeiras internacionais e em mercados emergentes, entre outros.

A nova economista-chefe do FMI nasceu e foi criada na Índia, mas possui cidadania americana. Gita recebeu seu pós-doutorado em economia da universidade Princeton em 2001, mesmo ano em que começou a trabalhar na universidade de Chicago como professora assistente. Ela foi para Harvard em 2005.