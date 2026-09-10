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Pela primeira vez, Flávio pode se dizer favorito — ao menos no Polymarket

Senador ultrapassou Lula pela primeira vez no maior mercado de previsão sobre a eleição brasileira, que já movimentou quase 147 milhões de dólares

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 12h02 | Atualizado em 10 set 2026, 13h34
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026)
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026) (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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Pela primeira vez, Flávio pode se dizer favorito — ao menos no Polymarket Priorizar nos meus resultados Google

Pela primeira vez na campanha, Flávio Bolsonaro ganhou um argumento para se apresentar como favorito à Presidência — ao menos no Polymarket. Na manhã desta quinta-feira, 10, o senador chegou a 51,9% de probabilidade de vitória na plataforma, contra 45% de Luiz Inácio Lula da Silva.

A virada é inédita na curva do mercado desde que as apostas começaram. Há poucos meses, Lula mantinha vantagem confortável. Flávio foi encurtando a distância ao longo do ano até cruzar o petista nesta quinta. O contrato sobre a eleição brasileira já movimentou quase 147 milhões de dólares.

O Polymarket não é pesquisa eleitoral. Os preços refletem apostas feitas com dinheiro e podem mudar rapidamente conforme entram novas informações e novas ordens. A própria plataforma já registrou oscilações fortes nesta quinta-feira, sinal de como apertada ficou a disputa entre os dois.

A fotografia ajuda a dimensionar a mudança de humor do mercado em relação à eleição. Flávio ainda não pode se declarar favorito pelas pesquisas. Mas, pela primeira vez, conseguiu chegar lá onde investidores estão colocando dinheiro na própria previsão.

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