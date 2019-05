Economistas baixam previsão para o PIB pela nona vez seguida

Analistas financeiros consultados pelo Banco Central (BC) preveem um aumento de 1,70% do produto interno bruto (PIB) brasileiro, índice que mede o crescimento da economia, em 2019.

Com a nova revisão no PIB, é a décima semana seguida com revisões para baixo na expectativa de crescimento do índice. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 29, segundo projeções compiladas pelo Boletim Focus.

Na última semana, a previsão era de 1,71%. Neste ano, os economistas ouvidos pelo BC já chegaram a prever o PIB em 2,57%, na segunda semana do governo Jair Bolsonaro. No fim do ano passado, a expectativa para o crescimento da economia em 2019 era de 2,55%.

A previsão para o PIB de 2020, que caiu por cinco semanas seguidas, agora se encontra estável, em 2,50%. O PIB soma todos os produtos e serviços produzidos no Brasil em um ano para medir o valor da economia.

Inflação e juros

Os outros indicadores que compõem o Boletim Focus ficaram estáveis na semana, de acordo com as projeções do mercado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) teve a previsão mantida em 4,01% e segue abaixo da meta de inflação estipulada pelo governo, mas dentro da margem de segurança.

Para este ano, a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 4,25%. O intervalo de tolerância é entre 2,75% e 5,75%, 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo.

A Selic, taxa básica de juros da economia, foi mantida em 6,5% para o fim deste ano, o menor patamar da história. Desde março do ano passado, a Selic está em 6,5% O dólar comercial também ficou estável e deve terminar o ano vendido a 3,75 reais.