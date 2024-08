Pela 4ª semana seguida, analistas aumentam previsão para a inflação de 2024

Os analistas voltaram a aumentar suas previsões para a inflação de 2024 nesta semana, mas as estimativas para o PIB, o câmbio e a taxa Selic ficaram iguais às da semana passada, conforme apontou o Relatório Focus do Banco Central nesta segunda-feira, 12.

Pela quarta semana seguida, a expectativa para o IPCA deste ano subiu de 4,12% para 4,20%. Já a previsão para 2025 teve uma pequena queda, passando de 3,98% para 3,97%. As projeções para 2026 e 2027, no entanto, não mudaram: continuam em 3,60% e 3,50%, respectivamente, com o valor para 2027 inalterado há 58 semanas.

Em relação ao PIB, as expectativas para 2024 e 2025 permaneceram inalteradas em 2,20% e 1,92%. Para 2026 e 2027, as previsões também continuam iguais, em 2,0%, sem alterações há 53 e 55 semanas, respectivamente. A taxa básica de juros, a Selic, também não teve alterações. Para 2024, continua em 10,50% há oito semanas, e a projeção para 2025 permaneceu em 9,75%, mesmo após a alta da semana passada. As previsões para 2026 e 2027 também ficaram estáveis em 9,0%.

No câmbio, as expectativas para o dólar em 2024 seguem em 5,30 reais há três semanas, com a previsão para 2025 também inalterada em 5,30 reais. Para 2026 e 2027, as projeções ficaram em 5,25 reais. Já no resultado primário, a previsão para 2024 melhorou um pouco, passando de um déficit de 0,70% do PIB para 0,69% do PIB, depois de seis semanas sem mudanças. Para 2025, a estimativa se manteve em 0,70% do PIB, enquanto para 2026 permaneceu em um déficit de 0,50% do PIB. Em 2027, no entanto, a previsão piorou, subindo de um déficit de 0,30% para 0,31% do PIB.

A projeção da dívida líquida do setor público para 2024 continuou em 63,70% do PIB, mas para os anos seguintes houve aumento. Para 2025, subiu de 66,0% para 66,20%, em 2026, de 68,38% para 68,55%, e em 2027, de 70,20% para 71,45%.

As projeções para a balança comercial de 2024 subiram de 82,0 bilhões de dólares para 82,44 bilhões de dólares, após três semanas de estabilidade. Em 2025, a estimativa caiu de 78,00 bilhões de dólares para 77,15 bilhões de dólares. As projeções para 2026 e 2027 continuam estáveis, mas em 2027 houve uma pequena alta, de 80,11 bilhões de dólares para 80,23 bilhões de dólares.