Pela 1ª vez, Outback vai dar chopp grátis na Black Friday

Pela primeira vez, a rede Outback Steakhouse vai oferecer chopp grátis na promoção da Black Friday. Nos anos anteriores, a promoção se restringia a créditos adicionais no cartão-presente da marca.

Desta vez, o Outback dará dois chopps de 340 ml para os clientes que comprarem uma Bloomin’ Onion, a cebola gigante, ou uma Kookaburra Wings, as sobreasas de frango empanadas, entre os dias 21 e 23 de novembro.

Para participar, é preciso imprimir o voucher no site da rede www.outback.com.br/blackfriday a partir do dia 21. Os brindes só poderão ser consumidos no restaurante e a utilização do voucher estará limitada a um por mesa.

Como nos anos anteriores, o Outback vai dar bônus na venda de gift cards na Black Friday. Os clientes que comprarem cartões de 75 reais a partir da 0h da sexta-feira , 23, ganharão 25 reais adicionais.

Para ganhar, basta acessar o site https://outback.com.br/giftcard/, escolher o valor e realizar o pagamento. Há duas modalidades de gift card: virtual e físico. No cartão virtual, o valor escolhido é ativado imediatamente após a compra no site e um código para utilização é enviado para o cliente por e-mail. Na modalidade física, um cartão presente é enviado para o endereço do cliente em até 15 dias após a compra.