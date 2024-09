Peers Consulting acelera contratações e mira receita de R$ 170 milhões

A Peers Consulting acelerou o ritmo de contratações neste ano. Entre janeiro e agosto, 100 pessoas se tornaram funcionárias da consultoria. O número já supera as 89 contratações realizadas em todo o ano de 2023. Com isso, a empresa conta agora com quase 400 colaboradores. O faturamento da Peers tem acompanhado a expansão de pessoal, e deve superar os 170 milhões de reais neste ano.

O aumento do quadro de pessoal reflete os investimentos da Peers em áreas como ciência de dados, arquitetura da informação e cyber segurança. Com isso, a companhia pretende se posicionar como uma consultoria de gestão com forte retaguarda de tecnologia, a fim de assessorar empresas que buscam se adequar a uma economia cada vez mais digitalizada.

Como parte da estratégia, a Peers contratou Ricardo Eckerman. Com 25 anos de experiência em consultoria e com uma carreira executiva que conta com atuações em empresas como a Pepsico Foods, Eckerman chega como diretor com foco em estratégias e operações, com destaque para projetos de supply chain e fusões e aquisições (M&As).

A Peers não deseja reduzir o ritmo de expansão no ano que vem. A consultoria já conta com projetos de longo prazo contratados, tanto na área de tecnologia, quanto na de negócios. Além disso, a cúpula da empresa está otimista com o potencial de recuperação da economia brasileira.