Pedro Guimarães aceita convite para presidir a Caixa

O economista Pedro Duarte Guimarães, sócio do banco de investimentos Brasil Plural, aceitou o convite do futuro ministro da Economia Paulo Guedes para comandar a Caixa Econômica Federal. Inicialmente, ele foi convidado para presidir o banco estatal ou assumir a Secretaria de Privatizações, que será criada na governo Bolsonaro, mas teria decidido, nesta quarta 21, pela Caixa. Procurado, Guimarães não comentou.

No fim da tarde, questionado sobre o nome do economista para o banco estatal, Guedes disse a jornalistas que não estava definido.

Guimarães é especialista em privatizações e trabalhou no BTG Pactual ainda quando o futuro ministro da Economia era sócio do banco de investimento. Ele é um dos executivos do mercado financeiro que fazem parte do grupo de voluntários que estão em Brasília para ajudar na transição do novo governo.

Na equipe, é um dos responsáveis por fazer o levantamento das estatais que podem ser vendidas na gestão Bolsonaro. O Banco Brasil Plural e o Bank of America Merril Lynch fizeram recentemente um estudo apontando que o governo pode levantar de R$ 500 bilhões a R$ 800 bilhões só com a venda de estatais.