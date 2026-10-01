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Pedidos de seguro-desemprego nos EUA caem para 197 mil na última semana

Média móvel recuou para 200 mil solicitações, enquanto número de pessoas que continuaram recebendo o benefício caiu para 1,701 milhão

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 09h39 | Atualizado em 1 out 2026, 09h58
Bandeira dos Estados Unidos é colocada à meio-mastro, na Casa Branca, em sinal de luto devido ao massacre na boate Pulse, em Orlando - 12/06/2016
Bandeira dos EUA - 12/06/2016 (Yuri Gripas/AFP/AFP)
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Pedidos de seguro-desemprego nos EUA caem para 197 mil na última semana Priorize VEJA no Google

Os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram na semana encerrada em 26 de setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 1º, pelo Departamento do Trabalho americano. Foram registradas 197 mil solicitações, uma redução de mil em relação à semana anterior, considerando os números com ajuste sazonal.

O resultado da semana anterior foi revisado para cima, de 197 mil para 198 mil pedidos. A média móvel de quatro semanas, indicador utilizado para reduzir as oscilações dos dados semanais, ficou em 200 mil pedidos, queda de 2,5 mil em relação à média revisada da semana anterior, de 202,5 mil.

Os números mostram também redução no estoque de trabalhadores que continuam recebendo o benefício. Na semana encerrada em 19 de setembro, eram 1,701 milhão de pessoas, 11 mil a menos que o patamar revisado da semana anterior, de 1,712 milhão. A média móvel de quatro semanas dos pedidos continuados caiu em 18,5 mil, passando de 1,742 milhão para 1,724 milhão. Já a taxa de desemprego segurado permaneceu em 1,1%.

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Pedidos sem ajuste também recuam

Nos dados sem ajuste sazonal, foram registrados 156. 738 novos pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada em 26 de setembro. O número representa uma queda de 7. 979 solicitações, ou 4,8%, em relação à semana anterior. Os fatores sazonais projetavam uma redução de 4,1% no período. Na mesma semana de 2025, haviam sido registrados 179. 162 pedidos iniciais, cerca de 22,4 mil a mais que agora.

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O número de pessoas recebendo o benefício nos programas estaduais, também sem ajuste sazonal, chegou a 1,498 milhão na semana encerrada em 19 de setembro, recuo de 47. 267, ou 3,1%, na comparação semanal. Há um ano, esse contingente era de 1,696 milhão.

Considerando todos os programas, foram contabilizadas 1,567 milhão de semanas continuadas de benefícios na semana encerrada em 12 de setembro, queda de 21. 222 em relação à semana anterior. No período comparável de 2025, eram 1,750 milhão.

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Os dados semanais de seguro-desemprego são acompanhados pelo mercado como um dos termômetros mais frequentes das condições do mercado de trabalho americano e ganham atenção adicional em períodos de expectativa sobre os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos.

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