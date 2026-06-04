Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos cresceram acima do esperado na semana encerrada em 30 de maio. Na média, os economistas estimavam que 213 000 novas solicitações seriam apresentadas no período, mas o número divulgado nesta quinta-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho americano foi de 225 000. O resultado representa uma alta de 13 000 pedidos em relação à semana anterior. Com isso, a média móvel de quatro semanas subiu para 214 750, o que equivale a um incremento de 6 500 sobre o período comparado.

Apesar do aumento, o quadro indica uma melhora, quando comparado a doze meses atrás. Naquele momento, os pedidos iniciais de seguro-desemprego somavam 244 000. Com isso, um total de 1,896 milhão de americanos eram amparados pelo auxílio. Agora, a semana passada terminou com 8 000 pessoas a menos nesta lista, reduzindo o total de beneficiados para 1,777 milhão. O contingente corresponde a 1,2% dos trabalhadores que têm direito ao benefício.