Pedidos de auxílio desemprego nos EUA sobem para 230 mil

Os Estados Unidos receberam 230.000 solicitações de auxílio desemprego na semana encerrada em 7 de setembro, segundo dados divulgado pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 12. Trata-se de um ligeiro aumento de 2000 pedidos em relação à semana anterior, que teve o total de revisado para cima, de 227 mil para 228 mil.

Os pedidos de auxílio desemprego no país tem se mantido estáveis desde que saíram do maior pico em 11 meses, de 250.000, no final de julho.

À medida que as empresas reduzem suas contratações, o mercado de trabalho americano vem perdendo força nos últimos meses. Este virou tema central para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que segue um duplo mandato: manter a estabilidade dos preços e buscar o pleno emprego.

Na semana passada, dados do Payroll, principal relatório do mercado de trabalho americano, mostrou a criação de 142 mil vagas de emprego em agosto, abaixo das expectativas.