Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA estão no maior nível desde janeiro

Os pedidos de auxílios desemprego nos Estados Unidos continuam em alta. Nesta quinta, 23, o Departamento do Trabalho divulgou a nova revisão de dados e aponta para 229.000 mil solicitações na semana passada. Comparando com o balanço da terceira semana de maio, o aumento foi de 4,8%. Já em comparação com levantamento da terceira semana de abril, a alta é de 19,6%. Na análise geral, os dados do desemprego nos EUA estão próximos de seu maior nível desde o final de janeiro.

O número preocupa ao ser analisado com outros indicadores da economia americana. O alarde sobre uma possível recessão na maior economia do mundo cresce, impulsionado com a política monetária do Federal Reserve (Fed) – o Banco Central dos EUA. Na semana passada, o Fed elevou a taxa de juros da economia americana em 0,75 ponto percentual. O valor atual dos juros – atingindo 1,75% – teve a maior escalada individual desde 1994, com sinalização de mais aumento para domar a inflação no país.

A política tradicional para controlar os níveis inflacionários é aumentar a taxa básica de juros, mas há consequências para a economia como um todo. Com juros mais altos, o crédito para as famílias e empresas fica mais caro e há desestímulo ao consumo das pessoas e ao investimento empresarial. Na avaliação macro, o resultado é uma atividade econômica mais fraca e uma inflação que também perde força. “O desafio do Fed é grande. Tem que controlar a inflação subindo os juros, mas, ao menos tempo, fazer um pouso suave na economia. Obviamente não tem uma receita de bolo e o mercado não acredita que esse desafio será fácil e já calcula grande possibilidade de recessão econômica”, analisa o economista Piter Carvalho, da Valor Investimentos, se referindo ao difícil equilíbrio entre domar a inflação e não provocar um grande desaquecimento da economia aos níveis de recessão.

A inflação dos EUA, assim como Brasil e outras potências, tem como principais impulsionadores os elevados preços de combustíveis e alimentos, como consequência direta da guerra na Ucrânia e dos desarranjos logísticos provocados ainda pela pandemia, especialmente lockdowns em resposta à covid-19 na China.

Taxa de emprego

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos também continua alta, como uma taxa de desemprego na faixa de 3,6%. Mas esse indicador não é necessariamente visto com bons olhos. Se o nível de empregabilidade está muito alto, é sinal de uma economia ainda muito aquecida, com aumento dos custos trabalhistas e do consumo da população. É indício também de que a política monetária do Fed, para “esfriar” a economia, ainda não teve efeitos significativos. Logo, é outro estímulo para o Federal Reserve continuar com a elevação dos juros e aumentar o risco de recessão.