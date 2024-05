Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA ficam abaixo da expectativa

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos chegaram a 215.000 na semana encerrada em 18 de maio, informou o Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 23, abaixo da expectativa do mercado de 220.000. O dado indica um mercado de trabalho no país como resiliente, o que contribui para uma política monetária mais restritiva.

Os índices futuros nos EUA, no entanto, subiam pela manhã, com o Nasdaq avançando pouco mais de 1% após também fortes ganhos da Nvidia na véspera. Também na véspera, a ata da última reunião do Fed mostrou que o banco central americano está disposto a aumentar a taxa de juros nos país se a trajetória da inflação não caminhar para a meta de longo prazo estabelecida, de 2%. Os dados do auxílio desemprego corroboram a visão do Fed.

No último encontro, realizado em 1º de maio, o Fed decidiu manter os juros na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, o maior nível em mais de duas décadas. O mercado financeiro recebeu a ata com pessimismo.