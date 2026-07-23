ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem mais do que o esperado e reforçam resiliência do mercado

Novos pedidos recuaram para 187 mil na última semana, menor nível em meses, indicando que o mercado de trabalho americano segue aquecido

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 10h00
Resultado é considerado um indicador da direção do relatório do mercado de trabalho
Esfriamento no mercado de trabalho dos EUA aumenta expectativas de corte de juros (Stockbyte/VEJA)
Continua após publicidade
Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem mais do que o esperado e reforçam resiliência do mercado Priorizar nos meus resultados Google

O número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu para 187 mil na semana encerrada em 18 de julho, uma redução de 22 mil solicitações em relação à semana anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 23, pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.

O resultado ficou abaixo do registrado na semana anterior, cujo dado foi revisado de 208 mil para 209 mil pedidos, e reforça a percepção de que o mercado de trabalho americano continua resiliente, mesmo em um cenário de juros elevados e incertezas econômicas.

A média móvel de quatro semanas, considerada um indicador menos sujeito às oscilações semanais, também apresentou queda. O indicador recuou para 207,5 mil pedidos, abaixo dos 214,7 mil registrados na divulgação anterior.

Os dados mostram que o número de pessoas que continuam recebendo o benefício do seguro-desemprego permaneceu praticamente estável. Na semana encerrada em 11 de julho, havia 1,796 milhão de beneficiários, uma leve queda de 2 mil pessoas em relação à semana anterior. A taxa de desemprego segurado permaneceu em 1,2%, sem alterações. Os números reforçam a avaliação de que as empresas americanas continuam preservando seus quadros de funcionários, apesar do ambiente econômico mais desafiador.

Siga
Continua após a publicidade

Considerando os dados sem ajuste sazonal, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizaram 192.296 solicitações, uma queda de 21,8% em relação à semana anterior. O recuo foi mais intenso do que o esperado pelos modelos sazonais utilizados pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o volume também ficou abaixo do observado no mesmo período de 2025, quando haviam sido registrados 216.023 pedidos.

Entre os estados, Nova York registrou o maior aumento no número de novos pedidos de auxílio-desemprego, com 12.580 solicitações adicionais na semana. Também apresentaram altas Michigan, Flórida, Texas e Carolina do Sul.

Continua após a publicidade

Por outro lado, as maiores reduções foram observadas em Nova Jersey, Missouri, Califórnia, Massachusetts e Rhode Island. Os maiores índices de desemprego segurado continuam concentrados em estados como Nova Jersey, Porto Rico, Rhode Island, Massachusetts e Minnesota, todos com taxas superiores à média nacional.

Publicidade
TAGS:
Economia
eua
Trabalho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).