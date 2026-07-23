Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem mais do que o esperado e reforçam resiliência do mercado

O número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu para 187 mil na semana encerrada em 18 de julho, uma redução de 22 mil solicitações em relação à semana anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 23, pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.

O resultado ficou abaixo do registrado na semana anterior, cujo dado foi revisado de 208 mil para 209 mil pedidos, e reforça a percepção de que o mercado de trabalho americano continua resiliente, mesmo em um cenário de juros elevados e incertezas econômicas.

A média móvel de quatro semanas, considerada um indicador menos sujeito às oscilações semanais, também apresentou queda. O indicador recuou para 207,5 mil pedidos, abaixo dos 214,7 mil registrados na divulgação anterior.

Os dados mostram que o número de pessoas que continuam recebendo o benefício do seguro-desemprego permaneceu praticamente estável. Na semana encerrada em 11 de julho, havia 1,796 milhão de beneficiários, uma leve queda de 2 mil pessoas em relação à semana anterior. A taxa de desemprego segurado permaneceu em 1,2%, sem alterações. Os números reforçam a avaliação de que as empresas americanas continuam preservando seus quadros de funcionários, apesar do ambiente econômico mais desafiador.

Continua após a publicidade

Considerando os dados sem ajuste sazonal, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizaram 192.296 solicitações, uma queda de 21,8% em relação à semana anterior. O recuo foi mais intenso do que o esperado pelos modelos sazonais utilizados pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o volume também ficou abaixo do observado no mesmo período de 2025, quando haviam sido registrados 216.023 pedidos.

Entre os estados, Nova York registrou o maior aumento no número de novos pedidos de auxílio-desemprego, com 12.580 solicitações adicionais na semana. Também apresentaram altas Michigan, Flórida, Texas e Carolina do Sul.

Continua após a publicidade

Por outro lado, as maiores reduções foram observadas em Nova Jersey, Missouri, Califórnia, Massachusetts e Rhode Island. Os maiores índices de desemprego segurado continuam concentrados em estados como Nova Jersey, Porto Rico, Rhode Island, Massachusetts e Minnesota, todos com taxas superiores à média nacional.