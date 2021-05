Pedido de seguro desemprego nos EUA cai ao menor nível desde março de 2020

Dados de pedidos de auxílio desemprego divulgados na manhã desta quinta-feira, 20, pelo Departamento de Trabalho nos Estados Unidos mostram que na semana passada o número de solicitações foi o menor desde o início da pandemia. Foram 444 mil pedidos do benefício, ante 478 mil na semana anterior e inferior à expectativa do mercado, de 450 mil.

Os dados sobre o nível do emprego nos Estados Unidos são fundamentais porque indicam o ritmo de recuperação da economia e, consequentemente, mudanças futuras na política monetária adotada desde o início da pandemia para estimular a economia. Atualmente os juros do país estão próximos a 0% e o Federal Reserve Bank mantém um ritmo de compras mensal de 80 bilhões de dólares de títulos do Tesouro e de 40 bilhões em títulos hipotecários.

Na ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) divulgada na quarta-feira pelo BC americano, no entanto, uma minoria dos integrantes do Comitê de Política Monetária afirmou que quer começar a discutir um redução dos estímulos fiscais nos próximos meses caso a economia continue se recuperando bem. Os dados sobre o baixo pedido de auxílio desemprego divulgado hoje mostram que sim, mas os olhos continuam atentos aos indicadores da próxima semana, incluindo os indicadores sobre a inflação.

“Os próximos meses serão de volatilidade. O importante é que, mesmo com a subida da inflação no curto prazo, as expectativas de inflação futura continuam ancoradas dentro da meta do Fed”, diz Adriano Cantreva, analista da Portofino Investimentos.

Na abertura de mercado, os títulos do Tesouro Americano para 10 anos estavam em ritmo de queda, em continuação ao movimento do dia anterior, causando queda no dólar de acordo com o índice DXY. Já as bolsas de valores americanas não indicavam uma direção certa, com o Dow Jones abrindo em baixa, mas logo mudando de direção, e o SP500 em leve alta após a queda do dia anterior.