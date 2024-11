Pedido de descupas do Carrefour e espera pelo pacote fiscal apaziguam os ânimos no Ibovespa

A expectativa pelo anúncio do pacote fiscal, estimado em até R$ 70 bilhões, gera volatilidade no Ibovespa. No início da tarde, o índice operava em alta, aos 130 mil pontos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o pacote já está fechado e não deve enfrentar resistência no Congresso. No entanto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, indicou que o anúncio provavelmente não ocorrerá hoje, o que pode exercer pressão sobre o índice da Bolsa e o dólar. A moeda americana registra leve queda, mas segue próxima aos R$ 5,80.

O mercado também segue acompanhando o desenrolar do boicote do Carrefour às carnes, que pode continuar movimentando o setor. A breve crise gerou preocupações com uma possível alta na inflação pela falta do produto nas gôndolas. Apesar de o IPCA-15 ainda não refletir diretamente essa crise, o dado mostra que a inflação segue desancorada. A prévia de novembro apontou uma alta de 0,62%, acima das expectativas do mercado, que esperava 0,48%.

No cenário internacional, os investidores aguardam a ata de política monetária do Federal Reserve (Fed), que deve oferecer mais clareza sobre os próximos passos da autoridade monetária.

Enquanto isso, as commodities podem ajudar a sustentar o desempenho do Ibovespa. O minério de ferro fechou com alta de 0,32% em Dalian, na China, e o petróleo registrava ganhos próximos a 1%, impulsionado por sinais de um possível cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.