PEC prevê tirar Bolsa Família do teto de forma permanente

Depois de duas semanas de estudos e negociações, a equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou ao relator geral do Orçamento, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o texto da Proposta de Emenda à Constituição que pede um furo no teto de gastos para o pagamento do Bolsa Família — atual Auxílio Brasil — em 2023. Com o texto apresentado nesta quarta-feira, 16, o novo governo pede a retirada do teto dos gastos com o programa social, sem estipular um prazo para essa excepcionalização.

A entrega da proposta ocorreu na Presidência do Senado e estavam presentes o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, os senadores Wellington Dias (PT-PI) e Paulo Rocha (PT-SP), os deputados federais Reginaldo Lopes (PT-MG), líder do partido na Câmara, e Celso Sabino (União-PA), presidente da Comissão de Orçamento. Pacheco, se ausentou por estar presente na COP 27, no Egito. Segundo o senador Marcelo Castro, o documento entregue se trata de uma sugestão e isso, após negociado com líderes partidários, será protocolada e passará a tramitar. “Dificilmente, se essa PEC não for aprovada teremos condições de fechar o orçamento para 2023”, disse Castro sobre o texto.

A PEC, que deve tramitar primeiramente no Senado Federal antes de seguir para a Câmara dos Deputados prevê retirar do Orçamento um valor de cerca de 105 bilhões de reais referente ao que já está previsto para gastar com Auxílio Brasil em 2023 — suficiente para o pagamento de 405 reais mensais por família — além de outros 75 bilhões de reais, necessários para o complemento dos 600 reais e um bônus de 150 reais para crianças com até seis anos. A transição não bateu um martelo do prazo dessa licença e deixará a negociação na tramitação da matéria. O texto também deve prever a destinação de despesas não recorrentes para investimentos, para conclusão de obras por exemplo, tirando mais 22 bilhões de reais do teto. Com isso, a ‘licença para gastar’ chegaria aos 197 bilhões de reais no próximo ano.

Há também um dispositivo que prevê retirar do teto despesas de universidade feitas com receitas próprias — hoje, se uma universidade vende um projeto a uma empresa privada, por exemplo, a despesa ainda fica dentro do teto. A ideia tramita na PEC 24, que provavelmente será a proposta em que a PEC de Transição deve ser apensada para agilizar a tramitação na Câmara.

Dificilmente o texto será aprovado com o ‘cheque em branco’ a Lula, ou seja, com a retirada definitiva dos gastos, conforme foi sinalizado pelas lideranças do senado. A ideia é, durante a negociação, deixar a cargo do parlamento o prazo, já que existe um consenso em torno do furo no teto para pagar os programas sociais no próximo ano. O presidente eleito, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizaram negociação para que a licença do Bolsa Família do teto dure quatro anos. A base do atual governo, entretanto, trabalha para que essa licença valha apenas para 2023. Assim, o novo governo precisará voltar a negociar uma solução do espaço fiscal dos programas sociais.

A proposta como foi entregue abre um grande espaço para aumento dos gastos públicos e repercute mal com o mercado financeiro. A bolsa de valores recuou 2,58% enquanto o dólar encostou nos 5,40 reais devido a sinalização na contramão da responsabilidade fiscal, já que ampliam o grau de endividamento sem demonstrar qualquer contrapartida. O movimento desta quarta-feira é muito similar ao que ocorreu na quarta-feira da semana passada, quando Lula contrapôs responsabilidade fiscal e social ao defender programas sociais como o Bolsa Família, foco do texto apresentado nesta semana.

O governo de transição corre agora contra o tempo para a aprovação. Isso porque alterações na constituição, como é o caso do projeto que pede licença para gastar além do teto de gastos, precisam da aprovação de ao menos três quintos dos parlamentares, ou seja, 49 senadores e 308 deputados em dois turnos de votação. Além do trâmite longo — que exigirá negociações para manobras regimentais tanto na Câmara quanto no Senado — o novo governo corre para aprovar antes do recesso parlamentar, em 17 de dezembro, e garantir o pagamento dos 600 reais sem interrupção. A previsão é que o texto fique no Senado até o final de novembro e em dezembro tramite na Câmara dos Deputados.

Espaço fiscal

Apesar de constar nas promessas de campanha de Lula como também na de Bolsonaro, o atual governo não previu o pagamento dos 600 reais para o ano que vem, apenas até dezembro deste ano. O plano da equipe econômica comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, era justamente enviar uma PEC ao Congresso para abrir um novo furo no teto de gastos garantindo o pagamento da promessa de campanha.

Como a tramitação desta PEC já estava no radar dos parlamentares, o ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que a PEC deve focar em propostas em comum das duas campanhas. Além dos 600 reais, o aumento real do salário mínimo, que também não está previsto na peça orçamentária enviada por Bolsonaro.

A ideia do governo Lula é, ao excetuar os gastos com o Bolsa Família do Teto de Gastos, é usar o espaço restante do Orçamento para o aumento real do salário mínimo e o cumprimento de outras promessas, como a recomposição do Orçamento da Saúde e do programa Farmácia Popular. Segundo o senador Marcelo Castro, o detalhamento de como o futuro governo utilizará o espaço fiscal aberto caso a PEC seja aprovada será discutido e negociado com líderes partidários.

