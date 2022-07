PEC das Bondades é aprovada em comissão e vai para plenário da Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou a PEC 15, conhecida como PEC das Bondades, na comissão especial nesta quinta-feira, 7, por 36 votos a 1. Após a votação dos destaques, o texto deve seguir para o plenário da casa.

A proposta foi aprovada como veio do Senado Federal – e a estratégia do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é evitar que o texto também mude durante os dois turnos de votação no plenário, para que já possa ser promulgado. A proposta prevê o aumento de 400 para 600 reais o valor do Auxílio Brasil até dezembro deste ano e incluindo 1,6 milhão de famílias no programa. Além disso, há previsão para aumento no vale-gás e a criação de um voucher de 1.000 reais para caminhoneiros e motoristas de táxi afetados pela alta dos combustíveis.

Para que tudo isso possa acontecer, o mecanismo encontrado pelo Congresso é novo furo no teto de gastos, estimado em 41 bilhões de reais – mas que pode subir – junto com um novo “drible”, desta vez na lei eleitoral, que não permite a criação de programas sociais nas vésperas do pleito. Para poder pagar a conta, o Congresso cria um estado de emergência até o dia 31 de dezembro de 2022, motivado oficialmente pela guerra da Ucrânia e o impacto no preço do petróleo.

O relator da proposta, Danilo Forte (União-CE), afirmou que a intenção é conter “notório estado de pobreza pelo qual passa grande parte do país”. A oposição, no entanto, critica as medidas. Durante discursos na comissão especial, os deputados do PT chamaram a PEC de eleitoreira e criticaram o timming da proposta. “É uma PEC eleitoreira, que tem o objetivo puramente de ganhar o voto para o candidato à presidência que hoje está no cargo. Além de atropelar a lei eleitoral, que propõe um estado de emergência como se a vida do povo fosse resolvida, essa PEC surge muito depois de a gente ver a ampliação da situação de fome do país”, disse o deputado Carlos Zarattini (PT-SP). O deputado Marcelo Ramos (PSD-AM) questionou as manobras feitas para poder acelerar a PEC. “Se eu for para o meu estado hoje e der uma cesta básica para alguém eu sou preso, porque não é possível por causa da lei eleitoral. O que está sendo feito agora é avacalhar o processo legislativo. A PEC 15 tem outra ementa que nada tem a ver com o substitutivo”, disse o ex-vice-presidente da Câmara.

Tramitação

Para agilizar a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), articulou uma série de manobras na tramitação. A primeira delas foi apenar a PEC 1 que chegou do Senado à PEC 15, que visa a estabelecer um regime fiscal diferenciado para os biocombustíveis, com vantagens em relação aos combustíveis fósseis. Como a PEC 15 já está na etapa da comissão especial, juntar as propostas elimina a passagem pela Comissão de Constituição e Justiça. Na manhã desta quinta-feira, a mesa diretora abriu uma sessão plenária por volta das 6 horas da manhã, e com duração de um minuto, para a contagem do prazo para a comissão especial.

Além disso, logo após a aprovação da comissão especial, o texto já deve ir a plenário ,e assim como foi no Senado, deve ser votado em dois turnos de forma rápida, sem o intervalo de sessões necessário (cinco) para mudanças constitucionais. Como já passou pelo Senado, se aprovada nas votações da Câmara, já vai para promulgação – as PECs não precisam de autógrafo presidencial.

As manobras de Lira reeditam o movimento no Senado. Por lá, a proposta que nasceu como PEC 16 foi apenada à PEC 1, apelidada anteriormente de PEC Kamikaze por Paulo Guedes e sua equipe. Rodrigo Pacheco (PDS-MG) desengavetou a PEC 1 porque as mudanças estudadas na PEC 16 mudavam completamente o objetivo do texto. A PEC 1 propôs no começo do ano o auxílio aos caminhoneiros, logo tem o objetivo mais próximo ao texto que está sendo votado. No Senado, o texto foi aprovado em duas votações no mesmo dia, na quinta-feira passada, e seguiu para a Câmara. No Senado, o texto foi aprovado por 72 votos favoráveis a 1 contrário, de José Serra (PSDB-SP), no primeiro turno, e 67 a 1 no segundo turno.