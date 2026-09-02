PEC da 6×1 será retomada apenas depois do primeiro turno das eleições

A PEC que acaba com a escala 6×1 ficará para depois do primeiro turno. Davi Alcolumbre já avisou senadores que pretende retomar a discussão da proposta a partir de 5 de outubro, um dia depois da votação, e fazê-la cumprir o rito tradicional no plenário, segundo apurou o Radar Econômico.

A decisão contraria a tentativa do PT e de aliados do governo de acelerar a tramitação. Nesta quarta-feira, a CCJ aprovou não apenas a PEC, mas também um requerimento para a adoção de calendário especial. O pedido, apresentado por Eliziane Gama, foi aprovado pela comissão e enviado ao plenário.

O relator, Omar Aziz, já havia antecipado que pretendia levar a proposta imediatamente ao plenário e buscar esse calendário para encurtar a votação. Pelo texto aprovado na CCJ, a jornada máxima cai gradualmente de 44 para 40 horas semanais e passam a ser garantidos dois dias de descanso remunerado, sem redução salarial.

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Alcolumbre, porém, decidiu não encurtar o caminho. Ao deixar a discussão para depois das urnas e manter o rito ordinário, o presidente do Senado retira da campanha a possibilidade de uma votação definitiva da PEC nas próximas semanas. A disputa sobre a 6×1 continuará, mas só quando os senadores voltarem das urnas.