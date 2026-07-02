Payroll: mercado de trabalho americano cria 57 mil vagas; abaixo do esperado

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
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100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
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Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
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Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
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Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
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Eleito
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GOVERNADOR - PI
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Eleito
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PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
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Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
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PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
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100,00%
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PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
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Economia

Payroll: mercado de trabalho americano cria 57 mil vagas; abaixo do esperado

Mercado financeiro prorroga alta de juros estimada para setembro; veja quando o Fed deve subir juros

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 09h38 | Atualizado em 2 jul 2026, 10h37
bandeira EUA Estados Unidos
O número ficou muito abaixo do esperado pelo mercado, visto que a mediana das estimativas do Broadcast mostrava uma criação de 110 mil vagas de emprego em junho nos EUA (justin-cron- Unsplash/Divulgação)
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Payroll: mercado de trabalho americano cria 57 mil vagas; abaixo do esperado Priorize VEJA no Google

A economia dos Estados Unidos criou 57 mil vagas de empregos em junho, mostram dados do payrrol publicados pelo Departamento do ‌Trabalho nesta quinta-feira, 2. O número mostra uma desaceleração na comparação com maio, quando o mercado trabalho gerou 172 mil vagas de empregos em maio.

O número ficou muito abaixo do esperado pelo mercado, visto que a mediana das estimativas do Broadcast mostrava uma criação de 110 mil vagas de emprego em junho nos EUA. O crescimento do emprego continuou concentrado nos setores de serviços profissionais e empresariais, assistência social e saúde. Em contrapartida, o setor de lazer e hospitalidade perdeu empregos.

O segmento de serviços profissionais e empresariais criou 36 mil vagas em junho. Desde o piso mais recente, registrado em outubro de 2025, o setor acumulou a criação de 172 mil postos de trabalho. A assistência social abriu 25 mil vagas em junho, principalmente nos serviços individuais e familiares (+17 mil). Nos últimos 12 meses, o setor criou, em média, 16 mil empregos por mês.

Na saúde, o emprego continuou em expansão, com a criação de 22 mil vagas em junho, embora em ritmo inferior à média mensal dos 12 meses anteriores (+38 mil). Os hospitais responderam por 9 mil novos postos.

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O setor de lazer e hospitalidade perdeu 61 mil empregos em junho, refletindo uma contratação sazonal mais fraca do que o habitual. Até o momento, em 2026, o segmento apresenta pouca variação líquida no nível de emprego.

Como ficou a taxa de desemprego nos Estados Unidos?

A taxa de desemprego ficou em 4,2%, levemente abaixo do esperado pelo mercado era uma taxa de desemprego de 4,3%. De acordo com o Departamento do ‌Trabalho, o emprego continuou em trajetória de alta nos setores de serviços profissionais e empresariais, assistência social e saúde. Já o segmento de lazer e hospitalidade registrou perda de postos de trabalho.

A taxa de desemprego permaneceu em 4,2% em junho, enquanto o número de desempregados ficou em 7,1 milhões. Ambos os indicadores tiveram pouca variação no mês e também em relação ao mesmo período do ano anterior.

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Entre os principais grupos de trabalhadores, as taxas de desemprego mostraram pouca ou nenhuma alteração em junho para homens adultos (3,9%), mulheres adultas (3,7%), adolescentes (14,6%) e pessoas brancas (3,6%), negras (6,6%), asiáticas (3,9%) ou hispânicas (5,2%).

O número de desempregados de longa duração (pessoas sem trabalho há 27 semanas ou mais) permaneceu praticamente estável em 1,9 milhão em junho, mas aumentou em 286 mil na comparação anual. Esse grupo representou 27,3% do total de desempregados.

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A taxa de participação na força de trabalho caiu 0,3 ponto percentual, para 61,5%, em junho, enquanto a relação entre população empregada e população total recuou 0,2 ponto percentual, para 59,0%. Ambos os indicadores apresentaram pouca variação ao longo do ano, após os ajustes anuais de controle populacional.

Como ficam as perspectivas de juros nos EUA com os dados?

Antes da divulgação dos números, 48% dos analistas do mercado financeiro americano projetavam uma alta de 0,25 ponto percentual no taxa de juros na reunião de 16 de setembro. Desse modo, o mercado americano projetava que o Fed Funds pode caminhar para entre 3,75% a 4% ao ano, dos atuais 3,5% a 3,75% ao ano.

Após a divulgação dos dados, 48,3% dos analistas passaram a precificar a manutenção dos juros em setembro, mostrando um alívio do mercado com os dados abaixo do esperado. O mercado segue dividido sobre quando será a alta de juros nos Estados Unidos. Para a reunião de 28 de outubro, cerca de 45,5% do mercado precifica alta de 0,25 ponto percentual, enquanto 36% dos analistas estimam manutenção da taxa.

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No caso da reunião de dezembro, 41,9% estimam em uma alta de 0,25 ponto percentual, enquanto 27,8% precificam um juro em 0,5 ponto percentual acima da faixa atual. Ou seja, os dados payrrol adiaram as perspectivas para a alta de juros para a reunião de setembro. No entanto, o mercado americano ainda projeta alta de juros até o fim de 2026. A data e a dose são dois pontos que ainda não estão definidos.

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