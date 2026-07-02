Payroll: mercado de trabalho americano cria 57 mil vagas; abaixo do esperado

A economia dos Estados Unidos criou 57 mil vagas de empregos em junho, mostram dados do payrrol publicados pelo Departamento do ‌Trabalho nesta quinta-feira, 2. O número mostra uma desaceleração na comparação com maio, quando o mercado trabalho gerou 172 mil vagas de empregos em maio.

O número ficou muito abaixo do esperado pelo mercado, visto que a mediana das estimativas do Broadcast mostrava uma criação de 110 mil vagas de emprego em junho nos EUA. O crescimento do emprego continuou concentrado nos setores de serviços profissionais e empresariais, assistência social e saúde. Em contrapartida, o setor de lazer e hospitalidade perdeu empregos.

O segmento de serviços profissionais e empresariais criou 36 mil vagas em junho. Desde o piso mais recente, registrado em outubro de 2025, o setor acumulou a criação de 172 mil postos de trabalho. A assistência social abriu 25 mil vagas em junho, principalmente nos serviços individuais e familiares (+17 mil). Nos últimos 12 meses, o setor criou, em média, 16 mil empregos por mês.

Na saúde, o emprego continuou em expansão, com a criação de 22 mil vagas em junho, embora em ritmo inferior à média mensal dos 12 meses anteriores (+38 mil). Os hospitais responderam por 9 mil novos postos.

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O setor de lazer e hospitalidade perdeu 61 mil empregos em junho, refletindo uma contratação sazonal mais fraca do que o habitual. Até o momento, em 2026, o segmento apresenta pouca variação líquida no nível de emprego.

Como ficou a taxa de desemprego nos Estados Unidos?

A taxa de desemprego ficou em 4,2%, levemente abaixo do esperado pelo mercado era uma taxa de desemprego de 4,3%. De acordo com o Departamento do ‌Trabalho, o emprego continuou em trajetória de alta nos setores de serviços profissionais e empresariais, assistência social e saúde. Já o segmento de lazer e hospitalidade registrou perda de postos de trabalho.

A taxa de desemprego permaneceu em 4,2% em junho, enquanto o número de desempregados ficou em 7,1 milhões. Ambos os indicadores tiveram pouca variação no mês e também em relação ao mesmo período do ano anterior.

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Entre os principais grupos de trabalhadores, as taxas de desemprego mostraram pouca ou nenhuma alteração em junho para homens adultos (3,9%), mulheres adultas (3,7%), adolescentes (14,6%) e pessoas brancas (3,6%), negras (6,6%), asiáticas (3,9%) ou hispânicas (5,2%).

O número de desempregados de longa duração (pessoas sem trabalho há 27 semanas ou mais) permaneceu praticamente estável em 1,9 milhão em junho, mas aumentou em 286 mil na comparação anual. Esse grupo representou 27,3% do total de desempregados.

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A taxa de participação na força de trabalho caiu 0,3 ponto percentual, para 61,5%, em junho, enquanto a relação entre população empregada e população total recuou 0,2 ponto percentual, para 59,0%. Ambos os indicadores apresentaram pouca variação ao longo do ano, após os ajustes anuais de controle populacional.

Como ficam as perspectivas de juros nos EUA com os dados?

Antes da divulgação dos números, 48% dos analistas do mercado financeiro americano projetavam uma alta de 0,25 ponto percentual no taxa de juros na reunião de 16 de setembro. Desse modo, o mercado americano projetava que o Fed Funds pode caminhar para entre 3,75% a 4% ao ano, dos atuais 3,5% a 3,75% ao ano.

Após a divulgação dos dados, 48,3% dos analistas passaram a precificar a manutenção dos juros em setembro, mostrando um alívio do mercado com os dados abaixo do esperado. O mercado segue dividido sobre quando será a alta de juros nos Estados Unidos. Para a reunião de 28 de outubro, cerca de 45,5% do mercado precifica alta de 0,25 ponto percentual, enquanto 36% dos analistas estimam manutenção da taxa.

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No caso da reunião de dezembro, 41,9% estimam em uma alta de 0,25 ponto percentual, enquanto 27,8% precificam um juro em 0,5 ponto percentual acima da faixa atual. Ou seja, os dados payrrol adiaram as perspectivas para a alta de juros para a reunião de setembro. No entanto, o mercado americano ainda projeta alta de juros até o fim de 2026. A data e a dose são dois pontos que ainda não estão definidos.