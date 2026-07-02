Payroll fraco reforça cautela do Fed, mas não muda cenário para os juros

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
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Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
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Eleito
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PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
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GOVERNADOR - PE
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Eleito
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PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
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UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
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PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
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100,00%
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PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
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PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
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Economia

Payroll fraco reforça cautela do Fed, mas não muda cenário para os juros

Economistas afirmam que desaceleração do mercado de trabalho reduz pressão sobre o Fed, mas inflação ainda impede uma mudança na política monetária

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 11h00 | Atualizado em 2 jul 2026, 14h05
Bandeira americana
Apesar da surpresa negativa, o consenso entre os analistas é que o mercado de trabalho continua apresentando um nível de resiliência incompatível com uma desaceleração mais acentuada da economia. (Martin Hunter/Getty Images/VEJA)
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Payroll fraco reforça cautela do Fed, mas não muda cenário para os juros Priorize VEJA no Google
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A criação de empregos nos Estados Unidos perdeu força em junho, mas ainda não foi suficiente para alterar a leitura predominante do mercado sobre a economia americana. Embora o payroll tenha vindo muito abaixo das expectativas, economistas ouvidos pela VEJA avaliam que o resultado aponta para uma desaceleração gradual do mercado de trabalho, sem indicar uma deterioração capaz de levar o Federal Reserve (Fed) a mudar imediatamente sua estratégia para os juros.

O relatório divulgado nesta quinta-feira, 2, mostrou a abertura de 57 mil vagas formais no mês, menos da metade do esperado pelo mercado. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego caiu de 4,3% para 4,2%, enquanto a participação da força de trabalho recuou para 61,5%.

“Os dados mudam a leitura sobre a força da economia americana. A queda da taxa de desemprego precisa ser vista com cautela, porque veio acompanhada de uma redução da participação da força de trabalho, indicando que parte da melhora decorre de menos pessoas procurando emprego, e não necessariamente de um mercado mais aquecido”, afirma Edgar Araújo, CEO da Azumi Investimentos.

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Na avaliação de José Alfaix, economista da Rio Bravo Investimentos, o relatório reforça o dilema enfrentado atualmente pelo banco central americano. “A atividade está enfraquecendo, mas os preços continuam pressionados. Esse não é o tipo de cenário que se resolve com uma direção só.”

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Para Vinicius Flores, analista de investimentos e sócio da gestora Stratton Capital, sediada em Nova York, os números também evidenciam uma característica estrutural do mercado de trabalho americano. “O destaque veio novamente para o setor de serviços, especificamente o setor de saúde, que adicionou 46 das 57 mil novas vagas reportadas. Isso demonstra o problema estrutural do mercado de trabalho americano, que é extremamente dependente do setor de saúde na geração de novos empregos.”

Apesar da surpresa negativa, o consenso entre os analistas é que o mercado de trabalho continua apresentando um nível de resiliência incompatível com uma desaceleração mais acentuada da economia.

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“Em 2026, a economia acumula a criação de cerca de 500 mil empregos, enquanto a taxa de desemprego permanece em um nível historicamente baixo”, diz Bruno Yamashita, coordenador de alocação e inteligência da Avenue.

A reação dos mercados também refletiu esse equilíbrio entre desaceleração e resiliência. Bolsas americanas operaram em alta moderada, enquanto os títulos do Tesouro registraram movimentos limitados, indicando que os investidores continuam olhando para um conjunto mais amplo de indicadores antes de revisar suas expectativas para o Fed.

“Agora, os próximos indicadores de inflação e de mercado de trabalho, além dos resultados corporativos, serão fundamentais para orientar as próximas decisões do Federal Reserve”, afirma Yamashita.

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Embora o payroll tenha reduzido parte da pressão por uma postura ainda mais restritiva do Fed, o comportamento da inflação continua sendo o principal fator para definir os próximos passos da política monetária.

“A média de criação de vagas dos últimos três meses mostra que o mercado de trabalho americano continua sólido, apesar da desaceleração observada em junho”, afirma Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. “Com a inflação ainda elevada e os salários crescendo em ritmo forte, seguimos vendo espaço para uma nova alta de juros pelo Federal Reserve em 2026”, conclui.

 Até que a inflação dê sinais mais consistentes de desaceleração, o banco central americano deve permanecer dependente dos próximos indicadores de atividade e preços para calibrar sua política monetária.

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Economia
Federal Reserve Bank
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