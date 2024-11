Payroll fecha agenda de indicadores antes da próxima reunião do Fed

Novembro começa com viés de alta nos mercado financeiros globais, sustentado por evidências robustas de que a inflação americana foi controlada, mas ainda em meio à expectativa com a eleição no país. Ontem, os EUA anunciaram que o PCE, o indicador de preços seguido pelo Fed, recuou para 2,1% ao ano, muito próximo da meta de 2%.

Agora, investidores vão comparar esse dado com os indicadores oficiais de emprego, que serão divulgados nesta manhã. Os Estados Unidos criaram apenas 12 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de outubro, bem abaixo do esperado pelos analistas, segundo dados do relatório de emprego conhecido como payroll divulgados pelo Departamento do Trabalho.

A expectativa da pesquisa da Reuters era de que economia norte-americana abrisse 113 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 254 mil em setembro. Esses são os últimos indicadores antes da próxima reunião do Fed, que deve decidir por um corte de 0,25 ponto percentual, reduzindo a taxa de juros americana para o intervalo entre 4,5% e 4,75% ao ano.

Os futuros das bolsas americanas avançam nesta manhã, mesmo sinal dos principais índices europeus. Não há referência para o EWZ nesta sexta.

Na agenda doméstica, o único indicador relevante – mas com menor peso sobre o Ibovespa – é a produção industrial de setembro. Sem novidades locais, a Faria Lima reforça sua pressão para a proposta de corte de gastos do governo enquanto tenta se guiar pelo noticiário internacional.

Agenda do dia

9h: IBGE publica produção industrial de setembro

9h30: EUA anunciam Payroll de outubro

10h45: Lorie Logan (Fed/Dallas) discursa em workshop

11h: Presidente Lula grava entrevista para TV francesa TF1, fala vai ao ar às 16h

20h: Haddad participa da cerimônia de lançamento do canal CNBC, em SP

