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Payroll: EUA criam 29 mil vagas em setembro e ficam abaixo das expectativas

Taxa de desemprego sobe para 4,2%, enquanto avanço dos salários perde força e também frustra as projeções

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 09h45
Bandeira americana
O payroll, um dos principais indicadores do mercado de trabalho americano e acompanhado de perto pelo Federal Reserve, mostrou perda de força nas contratações. (Martin Hunter/Getty Images/VEJA)
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O mercado de trabalho dos Estados Unidos criou 29 mil postos fora do setor agrícola em setembro, resultado bem abaixo das expectativas. O consenso de economistas consultados pela Reuters apontava para a abertura de 90 mil vagas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 2, pelo Bureau of Labor Statistics, o departamento de estatísticas trabalhistas do país.

A taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2%, enquanto o mercado esperava estabilidade. Ao todo, 7,1 milhões de pessoas estavam desempregadas em setembro. Desde março, o indicador tem oscilado entre 4,1% e 4,3%.

O relatório também piorou os resultados dos dois meses anteriores. O saldo de julho foi revisado da abertura de 21 mil vagas para o fechamento de 10 mil postos. Em agosto, a criação de empregos caiu de 162 mil para 133 mil. Juntos, os dois meses tiveram 60 mil vagas a menos do que o informado inicialmente.

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O payroll, um dos principais indicadores do mercado de trabalho americano e acompanhado de perto pelo Federal Reserve, mostrou perda de força nas contratações. A geração de vagas em setembro ficou abaixo da média mensal de 45 mil empregos registrada nos doze meses anteriores.

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Contratações perdem força nos principais setores

Nenhum dos grandes setores da economia americana apresentou uma mudança considerada relevante pelo governo em setembro. A área de saúde criou 17 mil postos, cerca da metade da média mensal de 33 mil observada no último ano.

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Os serviços de atendimento ambulatorial abriram 13 mil vagas, enquanto os hospitais acrescentaram 12 mil trabalhadores. Na direção contrária, as instituições de enfermagem e cuidados residenciais eliminaram 9 mil postos.

A construção criou 11 mil vagas, resultado próximo da média mensal de 10 mil registrada nos doze meses anteriores. O avanço foi concentrado nos empreiteiros especializados em obras não residenciais, que abriram 12 mil postos.

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A indústria acrescentou 9 mil trabalhadores em setembro e acumula 72 mil vagas desde dezembro de 2025. As fabricantes de produtos de plástico e borracha e as empresas de máquinas criaram 5 mil empregos cada.

As atividades financeiras fecharam 7 mil postos no mês. Desde maio de 2025, o setor acumula a eliminação de 129 mil vagas, das quais 90 mil ocorreram em seguradoras e atividades relacionadas.

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Mineração, comércio, transporte, informação, serviços profissionais, assistência social, lazer, hotelaria e governo apresentaram pouca variação no período.

Salários sobem menos do que o esperado

O salário médio por hora dos trabalhadores do setor privado aumentou 5 centavos, ou 0,1%, e chegou a 37,81 dólares em setembro. Em doze meses, o avanço foi de 3%. O mercado esperava altas de 0,3% no mês e de 3,2% na comparação anual.

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Entre os trabalhadores de produção e aqueles que não exercem funções de supervisão, o rendimento médio subiu 7 centavos, ou 0,2%, para 32,60 dólares por hora.

A jornada média semanal dos empregados do setor privado permaneceu em 34,4 horas. Na indústria, ficou estável em 40,6 horas, enquanto o número médio de horas extras se manteve em três horas.

A taxa de participação na força de trabalho, que mostra a parcela da população adulta empregada ou à procura de emprego, ficou em 61,8%. O número de pessoas que trabalhavam em tempo parcial por razões econômicas permaneceu próximo de 4,5 milhões.

O contingente de desempregados há 27 semanas ou mais ficou estável em 1,9 milhão. Esse grupo representava 27,1% de todas as pessoas sem trabalho no país.

A criação de vagas abaixo do esperado e a desaceleração dos salários reduzem os sinais de pressão do mercado de trabalho sobre a inflação. Os números serão considerados pelo Fed em sua próxima decisão de juros, marcada para os dias 27 e 28 de outubro. Em setembro, o banco central elevou a taxa para a faixa de 3,75% a 4% ao ano. Embora o payroll mais fraco reduza a necessidade de um novo aumento imediato, a inflação ainda acima da meta de 2% mantém a decisão em aberto.

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