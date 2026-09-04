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Payroll: EUA criam 162 mil vagas em agosto e superam expectativas do mercado

Taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, enquanto resultado de julho foi revisado de fechamento para abertura de postos de trabalho

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 09h40 | Atualizado em 4 set 2026, 10h33
Bandeira americana
Bandeira americana (Martin Hunter/Getty Images/VEJA)
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Payroll: EUA criam 162 mil vagas em agosto e superam expectativas do mercado Priorizar nos meus resultados Google

O mercado de trabalho dos Estados Unidos criou 162 mil postos de trabalho fora do setor agrícola em agosto, resultado bem acima das expectativas. Analistas consultados pela Reuters esperavam a abertura de aproximadamente 56 mil vagas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 4, pelo Bureau of Labor Statistics.

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O relatório também melhorou os resultados dos dois meses anteriores. A criação de empregos em junho foi revisada de 20 mil para 31 mil vagas. Já o saldo de julho passou da eliminação de 23 mil postos para a abertura de 21 mil. Juntos, os dois meses registraram 55 mil empregos a mais do que o informado anteriormente.

O payroll, considerado um dos principais indicadores do mercado de trabalho americano e acompanhado de perto pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), mostrou ainda que a taxa de desemprego permaneceu em 4,1%. Ao todo, 7 milhões de pessoas estavam desempregadas no país em agosto.

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A geração de vagas no mês também ficou bem acima da média de 31 mil empregos registrada nos doze meses anteriores. O resultado indica uma recuperação após a fraqueza observada nas leituras iniciais de junho e julho.

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Restaurantes e educação puxam contratações

O maior avanço ocorreu nos serviços de alimentação e bebidas, que abriram 59 mil postos de trabalho em agosto. O resultado ficou muito acima da média mensal de 12 mil vagas registrada pelo setor nos doze meses anteriores.

A educação ligada aos governos locais criou 42 mil empregos e recuperou grande parte das vagas eliminadas em julho. Apesar da melhora no mês, o segmento apresenta pouca variação líquida desde janeiro de 2025.

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A indústria manteve sua trajetória de recuperação, com a abertura de 16 mil postos. Desde dezembro de 2025, o setor acumula 58 mil novos empregos. A fabricação de máquinas e a produção de itens de metal contribuíram com 6 mil vagas cada.

A área de saúde criou 13 mil postos, abaixo da média mensal de 32 mil observada no último ano. Os serviços de atendimento domiciliar abriram 11 mil vagas, enquanto os hospitais acrescentaram 8 mil trabalhadores aos seus quadros.

A construção apresentou aumento de 22 mil empregos, considerado pelo governo uma variação pequena diante do tamanho do setor. Mineração, comércio, transporte, atividades financeiras, serviços profissionais e assistência social também tiveram pouca mudança no período.

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Na direção contrária, o setor de informação eliminou 23 mil postos de trabalho. As maiores perdas ocorreram em serviços de processamento de dados e hospedagem na internet, com fechamento de 8 mil vagas, seguidos pelas editoras, com redução de 7 mil postos, e pelas empresas de radiodifusão e produção de conteúdo, com corte de 5 mil empregos.

Salários sobem 3,1% em um ano

O salário médio por hora dos trabalhadores do setor privado aumentou 10 centavos, ou 0,3%, e chegou a 37,75 dólares em agosto. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço foi de 3,1%.

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Entre os trabalhadores de produção e aqueles que não exercem funções de supervisão, o rendimento médio subiu 11 centavos, também uma alta de 0,3%, para 32,53 dólares por hora.

A jornada média semanal dos empregados do setor privado aumentou de 34,3 para 34,4 horas. Na indústria, passou para 40,5 horas, enquanto o número médio de horas extras permaneceu em 3,1 horas.

A taxa de participação na força de trabalho, que mostra a parcela da população adulta empregada ou à procura de emprego, subiu de 61,4% para 61,6%. Ainda assim, encontra-se 0,5 ponto percentual abaixo do nível registrado em janeiro.

O número de pessoas que trabalhavam em tempo parcial por razões econômicas caiu em 414 mil, para 4,4 milhões. Esse grupo reúne trabalhadores que gostariam de ocupar uma vaga em período integral, mas tiveram a jornada reduzida ou não conseguiram encontrar esse tipo de emprego.

O contingente de desempregados há 27 semanas ou mais permaneceu próximo de 1,9 milhão. Eles representavam 27% de todas as pessoas sem trabalho no país.

O desempenho acima do esperado será considerado pelo Fed em sua próxima decisão de juros, marcada para quarta-feira, 16. Na reunião de julho, o banco central manteve a taxa entre 3,50% e 3,75% ao ano. A recuperação do emprego reduz os sinais de enfraquecimento da economia e dá à instituição mais espaço para concentrar sua atenção na inflação, que ainda permanece acima da meta de 2%.

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