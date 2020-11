Paulo Guedes relativiza a ditadura, por ser “moldada aos objetivos”

Ao exercitar a retórica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu, no mínimo, uma relativização perigosa. Infeliz o suficiente para gerar ruídos desnecessários. O ministro analisou o período da Ditadura Militar em evento da Controladoria-Geral da União sobre os desafios da desestatização. Ao falar sobre a formatação do Estado brasileiro, ele recorreu ao passado, dizendo que o regime foi estruturado a objetivos econômicos, deixando um legado de “infraestrutura moderna, taxa de crescimento importante”. Para isso, entretanto, o ministro coloca em dúvida se o período pode ser considerado ditatorial, como se ele deixasse de ser autoritário por existir alternância de presidentes, ou se não existisse o conceito de juntas ditadoriais. “Era até relativamente sofisticado porque ao invés de ter um, houve um rodízio de presidentes. Ao contrário de alguns lugares onde a gente pode caracterizar claramente como um regime ditatorial, aqui o Congresso ficou funcionando, operando, houve uma eleição indireta inclusive”, derrapou Guedes. “Eu acho que é justo dizer que era um regime politicamente fechado.”

A fala problemática do ministro visava justificar a necessidade de dar vazão à agenda de privatizações do governo. Guedes divagava sobre a estrutura histórica do Estado e fez um aceno à ala militar do governo para a manutenção de sua agenda. Desde o início da pandemia, o grupo oriundo da caserna para a Esplanada dos Ministérios vem flertando com medidas desenvolvimentistas, como o investimento em obras de infraestrutura (como fazia-se durante a Ditadura) para fomentar a economia. O erro de Guedes abarca, além do ponto de vista político, uma leitura rósea da abordagem econômica dos militares no poder. “A ditadura foi responsável pela instalação, sim, de projetos de infraestrutura, mas a que custo? A política econômica da época foi responsável pela chamada década perdida e a hiperinflação, da dívida externa, da concentração de renda. Um desastre”, diz Elena Landau, ex-diretora de Privatização do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES.

Para contemporizar sua fala, o ministro recorreu à pouca idade para não assumir uma posição clara. “Era um período de Guerra Fria e eu era jovem o suficiente para não ter preferência, nem escolha, nem percepção do que estava acontecendo. Eu tinha 13 anos de idade quando houve a instalação do regime militar e, refletindo retrospectivamente você tem que entender o que aconteceu e fica essa estrutura de Estado que foi moldada em semelhança aos objetivos”, afirmou o ministro. A análise a posteriori não justifica essa leitura. “Eu não sei que Congresso funcionava durante o período do AI-5, inclusive o cerceamento de liberdades foi só piorando com o tempo”, lembra Landau. “Se estabelece a tortura de forma aberta, perseguição, ministros do Supremo Tribunal Federal cassados. Não era um ‘regime politicamente fechado’, era uma ditadura.”

Egresso da Escola de Chicago, referência liberal mundo afora, o ministro peca ao relativizar qualquer cerceamento de liberdade. Depois de uma visita ao Chile do ditador Augusto Pinochet (1915-2006), o expoente da Escola Austríaca Friedrich Hayek (1899-1992) defendeu o regime autoritário dizendo que a democracia deve ser considerada como um meio, não como um fim em si mesmo. “Eu não fui capaz de encontrar uma única pessoa, mesmo no tão caluniado Chile, que não concordou que a liberdade pessoal estava muito maior sob Pinochet do que sob [Salvador] Allende”, dissertou ao jornal The Times. Mas, mesmo que os austríacos defendessem ideias econômicas caras a pensadores de outros ramos da direita, é preciso lembrar que os valores do liberalismo se estendem muito além das diretrizes econômicas, mas, sim, a uma defesa irrestrita das liberdades individuais. “No final de contas, o valor de um Estado é o valor dos indivíduos que o compõem”, ensinou, certa vez, o expoente liberal inglês John Stuart Mill (1806-1873). Ele estaria desgostoso com a fala do ministro Guedes.