Paulo Guedes continua contra a reeleição – mas não a de Bolsonaro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, é um homem de convicções fortes. Mas, nesses quase quatro anos, algumas delas ficaram mais flexíveis. Em evento em São Paulo na quinta-feira 1º, o ministro disse ser contra a reeleição, mas que, desta vez, está de cabeça na campanha para um novo mandato de Jair Bolsonaro (PL), já que o presidente precisaria de mais tempo para consertar o que os outros fizeram. “Sempre fui contra a reeleição e continuo sendo”, disse, antes de assumir a contradição e afirmar que a atual gestão precisa de dois mandatos para arrumar o que outros governos fizeram, porque todos tiveram duas gestões.

O ministro, inclusive, já faz planos para um próximo período de gestão, dizendo que não trabalha com a hipótese de não haver êxito na reeleição. Apesar de não ter conseguido aprovar as reformas administrativa e tributária em três anos e meio de mandato, Guedes promete que, se o presidente for reeleito em outubro, consegue aprová-las até o fim de 2022, ou seja, em dois meses. “Se a gente ganhar a eleição, pode ter reforma tributária e administrativa juntas até o fim do ano”, declarou o ministro ao responder a perguntas durante o fórum sobre desoneração da folha de pagamento do Instituto Unidos Brasil (IUB).