Paulistas economizam R$ 259,8 milhões com CNH mais barata

A gratuidade do curso teórico para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já garantiu uma economia de 259,8 milhões de reais aos paulistas desde dezembro de 2025. Os dados fazem parte de um balanço do Ministério dos Transportes sobre os primeiros seis meses da plataforma CNH do Brasil, iniciativa que busca reduzir custos e ampliar o acesso à primeira habilitação.

No período, foram realizadas 768.487 formações teóricas gratuitas no estado de São Paulo. Antes da mudança, essa etapa obrigatória custava, em média, 338,14 reais aos candidatos paulistas. Com a nova política, o estado também liderou o número de novas carteiras emitidas no país, com 336.648 CNHs concedidas desde o lançamento do programa. Ao todo, 1.335.067 requerimentos para a primeira habilitação foram registrados em São Paulo.

Em âmbito nacional, os brasileiros já economizaram 2,12 bilhões de reais com a gratuidade do curso teórico. O país contabilizou 1,33 milhão de novas habilitações emitidas no período, o maior número para os primeiros seis meses do ano desde 2014.

Além do curso teórico gratuito, o programa promoveu mudanças que reduziram significativamente o custo para tirar a primeira CNH. Antes, o processo completo para as categorias A e B podia chegar a 4,9 mil reais em alguns estados. Atualmente, o valor varia entre 810 e 1,6 mil reais.

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As medidas incluem ainda a redução da carga mínima de aulas práticas, a possibilidade de formação com instrutores autônomos credenciados e a fixação de um teto de 180 reais para os exames médico e psicológico. A região Sudeste concentrou o maior número de novas habilitações emitidas desde a criação da CNH do Brasil, com 535.636 documentos. Em seguida aparecem Nordeste (321.114), Sul (239.999), Norte (122.152) e Centro-Oeste (117.222).

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Os indicadores nacionais reforçam o alcance da iniciativa. Desde dezembro, foram registrados 6,49 milhões de requerimentos para a primeira habilitação em todo o país. A plataforma contabilizou 3,25 milhões de cursos teóricos gratuitos, além de 2,84 milhões de cursos práticos de direção veicular. Desses, mais de 282,9 mil já foram realizados por meio do novo modelo de instrutores autônomos credenciados. O país também registrou 1,63 milhão de exames teóricos e 2,67 milhões de exames práticos no período.

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Outra mudança recente foi a sanção da Lei nº 15.428, que permite a renovação automática da CNH para motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) que não tenham cometido infrações sujeitas à pontuação nos 12 meses anteriores. Embora os exames de aptidão física e mental continuem obrigatórios, a medida reduz burocracias e custos para milhões de brasileiros.

Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), cerca de 2 milhões de motoristas já foram beneficiados pelas novas regras de renovação automática, gerando uma economia estimada em 854,8 milhões de reais para a população.