Paulistanos podem carregar bilhete único por R$ 3,80 até sábado

Os moradores de São Paulo têm até este sábado para carregar o bilhete único com a tarifa de 3,80 reais. No domingo, os passes de ônibus, trem e metrô devem subir para 4 reais, conforme anunciou a Prefeitura da capital paulista e o governo estadual.

O aumento de 5,26% veio após um ano de congelamento do preço da tarifa, parte da promessa eleitoral do prefeito João Doria (PSDB). O valor foi definido no fim de dezembro pela gestão do tucano em conjunto com o governador Geraldo Alckmin, também do PSDB.

A Prefeitura afirma que o reajuste está abaixo da inflação do período, de 8,9%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Se a correção fosse aplicada, o preço da passagem subiria para 4,14 reais.

O preço da tarifa integrada entre ônibus e trilhos também aumentou, passando de 6,80 reais para 6,96, um reajuste de 2,35%. O novo valor também deve começar a valer neste domingo.

Para quem pretende carregar o bilhete antes das novas tarifas entrarem em vigor, é necessário atentar-se ao limite máximo de recarga de 300 reais por dia. Somando a recarga ao valor que o usuário já possui no cartão, a quantia não pode ultrapassar 350 reais. Os créditos não expiram.