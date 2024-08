Patamar recorde do setor de serviços reforça expectativa de alta do PIB em 2024

O desempenho do setor de serviços é fundamental para a economia brasileira, já que representa cerca de 70% do PIB. O nível recorde registrado pelo IBGE, com avanço da atividade de 1,2% em junho, reforça esse papel crucial nas projeções de crescimento do PIB segundo analistas de mercado. Mas nem todos concordam que o dado em si pode levar a uma revisão significativa da expectativa de crescimento da economia. Segundo o Boletim Focus divulgado na segunda-feira, a projeção do mercado é de alta de 2,2% do PIB em 2024.

Em junho, o destaque do setor de serviços é o segmento de Transporte Aéreo, que cresceu 11,4%. Também expandiram demandas de Serviços audiovisuais, com alta de 2,6%, Serviços administrativos e complementares, com crescimento de 2,3% , Serviços prestados às famílias com alta de 2,1% e Serviços de informação e comunicação, que registraram avanço de 2% na demanda.

Sinal de resiliência econômica, os dados podem refletir em um possível ajuste nas projeções de crescimento do PIB, segundo a visão de Volnei Eyng, CEO da Multiplike. “Esse crescimento contribuiu positivamente para a expectativa de uma expansão robusta do PIB de 2024”, diz.

A gestora, prevendo a força do setor de serviços neste ano, tem acelerado a disponibilidade de crédito para este setor, ampliando em 25% a disponibilidade financeira. “Esse aumento representa um valor nominal de 750 milhões de reais de crédito direcionado para empresas prestadoras de serviços”, diz.

Acima do esperado pelo mercado, o resultado positivo mostra crescimento em todos os setores de serviços e é visto como reflexo do ciclo de cortes de juros feito pelo Banco Central, interrompido nas últimas duas reuniões do Copom, segundo Cristiane Quartaroli, economista chefe do Ouribank. “A redução da Selic contribui para fortalecer os setores e fortalecer a economia de forma geral”, diz.

Mas, segundo ela, é cedo para rever a expectativa de crescimento do PIB em 2024. “Tem outros indicadores que economistas estão esperando para incorporar em suas projeções de PIB”. Nessa semana, economistas ainda esperam a divulgação da pesquisa mensal de comércio, pelo IBGE, por exemplo.

O mercado de trabalho aquecido conforme os dados mais recentes do Caged tem puxado a demanda de serviços, resultando nessa expansão expressiva, analisa Jeferson Laatus, estrategista-chefe da Laatus. De janeiro a junho, o saldo é de 1.300.044 de vagas formais criadas, e no acumulado de 12 meses, de julho de 2023 a junho de 2024, o saldo é positivo de 1.727.733 empregos.

Combinados os dois crescimentos, do mercado de trabalho e do setor de serviços, são fatores positivos que podem, no entanto, pressionar a inflação, segundo Laatus. “ É um dado inflacionário. Embora a curva de juros não tenha acelerado, nem o dólar, a continuidade desses dados fortes é fator de pressão inflacionária”, diz ele

A alta taxa de emprego reflete diretamente no consumo, principalmente nas empresas varejistas que estão sentindo esta retomada, segundo o empresário Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Multisport. A empresa tem a meta de crescer 30% e comemora o aquecimento da economia, projetando crescimento do PIB acima de 2%, chegando perto de 2,5%. “Este novo recorde no setor de serviços demonstra que a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia jamais substituirá o capital humano, essencial para diversas atividades”, diz.