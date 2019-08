Passaredo irá entrar com ação no Cade contra a Azul por assédio a pilotos

A companhia aérea Passaredo disse nesta terça-feira, 27, que irá entrar com uma ação contra a Azul Linhas Aéreas no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por assédio a pilotos e copilotos de seu quadro de funcionários. Em comunicado a imprensa, a Passaredo afirmou que o departamento de recursos humanos da Azul “tem entrado em contato sistematicamente” com seus profissionais “visando prejudicar a empresa em no momento em que está estruturando novas operações”.

Na semana passada, a Passaredo anunciou a compra da MAP, aérea que voa nos estados de Amazonas e Pará. Com a aquisição da empresa, a companhia passa a operar em 28 destinos além de ter 26 slots, como são chamadas autorizações de pouso e decolagem, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os voos na capital paulista devem começar em outubro e irão focar na com voos da capital paulista para outras cidades do estado e do interior do Brasil. Um nicho de mercado que a Azul atua.

A previsão da Passeredo é chegar a 37 destinos até o fim deste ano. Entre os novos previstos, estão Araçatuba, Bauru e Marília, no Estado de São Paulo, Uberaba (MG), Ipatinga (MG), Dourados (MS) e Ponta Grossa (PR).

“A reclamação da Passaredo perante o CADE e à Justiça se baseia na prática de concorrência desleal, nos termos do art. 195 da Lei de Propriedade Intelectual, ou como infração à ordem econômica, nos termos do art. 36 da Lei 12529. Basicamente, o assédio aos pilotos, se exitoso, impedirá a Passaredo de competir de maneira agressiva, e isso desequilibra o mercado”. A empresa afirma que mais de 80% dos pilotos da empresa foram contatados por representantes da Azul na última semana.

“Existem centenas de excelentes pilotos com experiência em jatos no mercado, inclusive oriundos da operação da Avianca. A Passaredo recebeu esses currículos recentemente durante a seleção de pilotos que vem realizando. Se a Azul tivesse interesse exclusivo em contratar mão de obra, seria natural aproveitar esses profissionais já experientes no equipamento a jato. Contudo, o que a Azul quer é aliciar a mão de obra da Passaredo para prejudicar a estruturação das operações em Congonhas”, diz Eduardo Busch, CEO da Passaredo.

Para o executivo, a ação da concorrente é uma consequência do processo de distribuição de slots da Avianca em Congonhas, processo o qual a Azul também participou. “Durante a distribuição dos slots de Congonhas, foi pública e notória a pressão política e institucional que a Azul fez perante a ANAC e o DECEA. Forçaram uma barra enorme tentando impedir o acesso da Passaredo e da MAP ao aeroporto, até o último momento. Agora, uma vez que não tiveram sucesso na pressão política, querem prejudicar a Passaredo tentando sabotar as operações da empresa”, complementou o executivo.

Outro lado

Questionada sobre a acusação da Passareedo, a Azul negou estar assediando funcionários de outras empresas. “O recrutamento de novas pessoas é feito com os recursos disponíveis no mercado brasileiro e, em alguns casos, os candidatos atuam em outras companhias do setor, como é comum em qualquer indústria”.

Ainda em comunicado, a Azul afirma que ainda este ano deve contratar 2.000 novos tripulantes, incluir 30 aviões na frota e ampliar em cerca de 20% sua oferta de assentos. “A Azul informa que tem posições abertas para pilotos e convida candidatos que tenham interesse na companhia a enviarem seus currículos ao RH da Azul.”