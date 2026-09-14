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Passageiro indisciplinado pode ficar até um ano sem voar a partir desta segunda

Novas regras da Anac preveem suspensão para casos gravíssimos e multa de R$ 17,5 mil para determinadas infrações

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 10h23 | Atualizado em 14 set 2026, 10h29
Anac recomendou que consumidores verifiquem com as enpresas aéreas os horários corretos de seus voos
 (Danilo Verpa/Folhapress/VEJA)
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Passageiro indisciplinado pode ficar até um ano sem voar a partir desta segunda Priorizar nos meus resultados Google

Passageiros que cometerem atos graves de indisciplina em aviões poderão enfrentar punições mais duras a partir desta segunda-feira, 14. Entram em vigor as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que permitem suspender por até 12 meses o acesso ao transporte aéreo em casos considerados gravíssimos.

A Resolução nº 800, aprovada em março, cria diferentes níveis para as condutas e estabelece quais medidas podem ser adotadas pelas companhias aéreas. Dependendo da gravidade, as consequências vão desde orientação e retirada da aeronave até encerramento do contrato de transporte, multa e suspensão do direito de voar.

A punição máxima, de 12 meses, poderá ser aplicada, por exemplo, a quem agredir fisicamente um tripulante de forma que impeça ou dificulte a operação do voo, tentar entrar sem autorização na cabine de comando, portar ou manusear armas ou explosivos dentro da aeronave ou tentar tomar ilegalmente o controle do avião. Também estão previstas suspensões de seis meses para outros atos classificados como gravíssimos, como violência física contra tripulantes que não comprometa a operação do voo e atos contra a dignidade sexual de passageiros ou membros da tripulação.

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Multa pode chegar a R$ 17,5 mil

Além da suspensão, passageiros que praticarem atos classificados como graves ou gravíssimos estarão sujeitos a multa com valor-base de 17,5 mil reais, aplicada pela Anac após processo administrativo. Entre as infrações graves estão fumar a bordo, praticar violência física contra outro passageiro e fazer falsa comunicação sobre a presença de armas ou explosivos na aeronave.

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As novas regras também abrangem outras formas de indisciplina, como ameaçar passageiros, causar tumulto, fazer gestos obscenos e recusar-se a seguir instruções de segurança da tripulação. Nem todas essas situações, porém, resultam automaticamente em suspensão ou multa. Nos casos em que houver suspensão, a companhia aérea responsável deverá compartilhar os dados do passageiro com as demais empresas. Durante o período da punição, as companhias deverão adotar medidas para impedir a compra de bilhetes, o check-in e o acesso do passageiro às aeronaves em voos domésticos regulares.

Passagens compradas antes da suspensão para viagens que ocorreriam durante o período da punição terão direito a reembolso integral, com exceções previstas para o voo em que ocorreu a infração e contratos encerrados em razão do episódio.

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Passageiro terá direito a defesa

A companhia deverá comunicar ao passageiro a suspensão, detalhando a ocorrência, a fundamentação da decisão e os canais disponíveis para contestação. A norma garante ampla defesa, e a empresa responsável terá até cinco dias para responder a uma reclamação formal sobre a inclusão na lista de pessoas suspensas.

As próprias companhias também poderão ser punidas caso descumpram as regras. Deixar de aplicar a suspensão a um passageiro que tenha cometido uma infração gravíssima, por exemplo, prevê multa-base de 70 mil reais para a empresa aérea.

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A mudança ocorre em meio à preocupação do setor com episódios de indisciplina e violência em aeroportos e aeronaves. No início de setembro, o Ministério de Portos e Aeroportos, a Anac e entidades do setor lançaram uma campanha para conscientizar passageiros sobre as novas regras e os impactos desses comportamentos na segurança das operações.

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