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Partido de Flávio votou a favor do fim da 6×1 por ‘medo’ do eleitor, diz Alckmin

Após Flávio Bolsonaro (PL) votar a favor do fim da escala 6x1, vice-presidente acusa adversários de querer retroagir

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 14h43 | Atualizado em 15 out 2026, 14h50
Geraldo Alckmin
Geraldo Alckmin (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Partido de Flávio votou a favor do fim da 6×1 por ‘medo’ do eleitor, diz Alckmin Priorize VEJA no Google

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta quinta-feira, 15, que o apoio de integrantes do Partido Liberal (PL) ao fim da escala de trabalho 6×1 foi motivado pelo receio de perder votos. Segundo ele, parlamentares bolsonaristas que se manifestaram favoráveis à mudança pretendem rever a medida posteriormente, caso Flávio Bolsonaro (PL) seja eleito presidente. A declaração ocorreu em Salvador, durante entrevista coletiva que antecedeu um encontro com empresários baianos.

“Na realidade, nós sempre defendemos [o fim da escala 6×1]. O presidente Lula sempre defendeu. Eles [PL] votaram por medo eleitoral e tem a ideia de mudar em seguida. Essa é a realidade. Então vamos ficar atentos, ficar atentos com a verdade”, disse Alckmin.

A manifestação ocorre em meio à disputa política em torno da proposta, aprovada pelo Senado na quarta-feira, 14. O texto reduz o limite da jornada semanal de 44 para 40 horas e estabelece dois dias de descanso remunerado. Na véspera da votação, o senador Flávio Bolsonaro, anunciou que apoiaria o fim da escala, depois de ter criticado duramente o fim da escala 6×1.

Reportagens apontaram que Flávio está indicando a aliados e empresários que pretende rever a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) se for eleito presidente.

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Na mesma coletiva, Alckmin defendeu que o reequilíbrio das contas públicas seja feito por meio do combate a privilégios e gastos excessivos, em vez de atingir aposentados. O vice-presidente citou como exemplos os supersalários e despesas que considera desperdícios.

“Ajuste fiscal, nós defendemos. Agora, não é possível você faz um ajuste fiscal em cima, por exemplo, do aposentado”, disse. “Nós vamos fazer ajuste fiscal em cima dos supersalários, dos privilégios de 300.000 e 400.000 reais, de desperdício”.

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Para Alckmin, a contenção dos gastos precisa caminhar junto com a ampliação da atividade econômica e a geração de empregos. Ele argumentou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), combinado ao controle das despesas, pode contribuir para melhorar a relação entre o endividamento público e o tamanho da economia: “Nós temos que fazer a economia crescer, o PIB crescer, o emprego crescer, a economia crescer e segurar despesa. Aí você melhora a relação dívida PIB”.

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Escala 6x1
Flávio Bolsonaro
Geraldo Alckmin
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