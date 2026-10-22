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Economia

Participação feminina nos conselhos de empresas do IBrX100 cresce 28% em cinco anos

Levantamento da PwC Strategy& e do 30% Club Brasil mostra também que 11 companhias ainda não têm mulheres nos colegiados

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 14h56
Toque de campainha na B3, em 2025: ação da bolsa para promover a diversidade
Toque de campainha na B3, em 2025: ação da bolsa para promover a diversidade (Caue Diniz/B3/.)
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A participação feminina nos conselhos de administração das empresas que integram o IBrX100, índice da B3 que reúne as principais companhias da bolsa brasileira, cresceu 28% desde 2021. Em julho de 2026, as mulheres ocupavam 21,09% das cadeiras, ante 20,91% em 2025, segundo o estudo Boardwomen Index IBrX100 2026, elaborado pela PwC Strategy& em parceria com o 30% Club Brasil e compartilhado com exclusividade com Veja Negócios.

Apesar do avanço acumulado de 4,66 pontos percentuais em cinco anos, apenas 19 companhias atingiram ou superaram a meta de ter ao menos 30% de mulheres nos conselhos. Desse grupo, dez já estavam nessa posição em 2025, enquanto nove entraram no levantamento neste ano.

A Porto Seguro lidera o ranking, com 57,14% de mulheres no conselho de administração, seguida por Santander Brasil (55,56%), Banco do Brasil (50%), B3 (45,45%) e ISA Energia (44,44%). Também aparecem entre as empresas com maior representatividade feminina Caixa Seguros e Totvs, ambas com 42,86%, e Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, com 41,67%.

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Natura, Magazine Luiza e Auren registram participação feminina de 37,5% cada. Na outra ponta, de acordo com os dados apresentados, 11 companhias ainda não têm mulheres em seus conselhos: Bradsaúde, Brava, CVC Brasil, Eneva, Grupo Mateus, Intelbras, JHSF Part, Moura Dubeux, Movida, Sid Nacional e Simpar.

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A pesquisa também identificou 13 empresas com mulheres ocupando entre 25% e 29% das cadeiras, próximas da meta de 30%. Entre elas estão Bradesco, Petrobras e Braskem, com 27% cada, além de Copasa e CPFL Energia, ambas com 29%.

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“Os números mostram que a diversidade de gênero conquistou espaço na agenda de governança corporativa, mas o ritmo de mudança ainda é insuficiente para fechar a lacuna existente”, afirma Anna Guimarães, presidente do Conselho Consultivo do 30% Club Brasil.

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O estudo considerou a composição dos conselhos das empresas integrantes do IBrX100 em 1º de julho de 2026. As informações foram coletadas nos sites de relações com investidores e verificadas com base em atas de assembleias gerais ordinárias, currículos e perfis profissionais.

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