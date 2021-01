Parler, rede social conservadora, processa Amazon na Justiça americana

O cancelamento nas redes sociais feito pelas Big Techs, em função da invasão ao Capitólio na semana passada, chegou aos tribunais americanos. A rede social conservadora Parler está processando a Amazon, alegando que pode morrer se a Justiça não intervir. A AWS, uma empresa de serviços de web do grupo Amazon, encerrou o serviço de nuvem e provedor para a rede, que acabou saindo fora do ar nesta segunda-feira, 11, por não conseguir migrar para outro provedor.

Segundo a peça inicial do processo movido pela Parler, a rede conservadora obteve mais de um milhão de novos usuários depois que o Twitter resolveu banir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que a atitude da Amazon teria sido tomada como uma estratégia de negócio para beneficiar o Twitter, com quem fechou um grande acordo de serviços no fim do ano passado.

A Parler também especula que o Twitter seria impactado com uma possível migração da conta de Trump. No Twitter, onde foi banido, Trump tinha mais de 88 milhões de seguidores. Outro motivo apresentado foi “animosidade política”.

A Parler foi feita inspirada no modelo do Twitter e Facebook, mas seus fundadores gostam de se gabar dizendo que por lá não há censura e onde a liberdade de expressão é livre de verdade. A rede, no entanto, tem basicamente usuários que se identificam com a direita conservadora. Depois dos ataques ao Congresso americano, a Amazon entendeu que a rede social estava violando suas políticas ao permitir que postagens instigando violência circulassem pela rede. Mas a Parler diz no processo que todo conteúdo apontado como problemático pela Amazon foi retirado e alega que conteúdo muito parecido foi postado por seguidores de Trump no Twitter, sem que a Amazon tomasse medidas drásticas como as que teve com a Parler.

Uma das importantes financiadoras da rede é Rebekah Mercer, conhecida por suas doações políticas ao Partido Republicano, filha de um importante gestor de fundos, Robert Mercer. Outra curiosidade de seu currículo é figurar entre os nomes que fundaram a empresa de análises Cambridge Analytica, que usou dados do Facebook e foi um fator importante na eleição de Donald Trump, em 2016.

No ano passado, a família Bolsonaro abriu suas contas na Parler e incentivou seus usuários a migrarem para a rede, que hoje conta com 12 milhões de usuários, a sua maioria de americanos. Depois dos ataques ao Capitólio, o presidente Bolsonaro chegou a incentivar novamente a migração de seus seguidores para a rede Parler. Nesta segunda-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro fez uma postagem no Twitter mostrando que a rede está fora do ar e perguntando: “só o meu Parler que está assim?”. Quando o usuário tenta entrar na rede, aparece uma mensagem de erro.

Só meu Parler que está assim? pic.twitter.com/2GEkW1pe1E — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 11, 2021

O Parler também foi banido das lojas de app do Google e Apple, mas o banimento feito pela AWS foi mais mortal para a rede já que a tirou completamente fora do ar. A Parler também alega na Justiça que a Amazon teria que ter dado 30 dias de aviso prévio e não 30 horas como fez. A Amazon ainda não se manifestou sobre o caso.