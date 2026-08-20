Parceria com OpenAI pode levar IA de São Paulo a prefeituras de todo o país

A OpenAI e a Prodam, empresa de tecnologia da Prefeitura de São Paulo, assinaram um memorando de entendimento para explorar o uso das tecnologias da criadora do ChatGPT na administração pública paulistana.

O memorando prevê a incorporação de ferramentas de inteligência artificial a atividades como análise de documentos, síntese de informações, processos administrativos e redução de tarefas repetitivas, dentro das exigências de segurança, proteção de dados e infraestrutura do setor público.

A iniciativa começa em São Paulo, mas a Prodam pretende, futuramente, ampliar seu alcance para outras cidades por meio da Prodam Store. A ideia é que soluções desenvolvidas ou contratadas na capital possam ser disponibilizadas também a outros governos, aproveitando a escala de contratação da maior cidade do país.

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Segundo Oliver Jay, presidente de Estratégia Internacional da OpenAI, São Paulo será a primeira cidade da América Latina a utilizar a tecnologia da companhia nesse modelo. O Brasil é hoje o terceiro maior mercado da OpenAI em usuários ativos e reúne a segunda maior comunidade de desenvolvedores de API da empresa.

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A Prodam também estima um potencial relevante de ganho de produtividade. Com base em estudo do governo britânico que apontou economia média de 26 minutos por dia por servidor com uso de inteligência artificial, a empresa calcula que, aplicada como referência aos cerca de 133 mil servidores da Prefeitura de São Paulo, a tecnologia poderia liberar aproximadamente 12,7 milhões de horas de trabalho por ano.

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A projeção é apenas uma referência, já que o estudo britânico avaliou outra ferramenta de inteligência artificial. Para a Prodam, porém, o objetivo é usar São Paulo como laboratório para testar aplicações da tecnologia no serviço público e, numa etapa posterior, levar soluções bem-sucedidas a outras administrações municipais.