Parceria com Nestlé impulsiona Nutrata, que mira dobrar vendas em dois anos

A combinação entre suplementos alimentares e chocolates conhecidos dos brasileiros se tornou uma aposta de crescimento para a Nutrata. A fabricante nacional de produtos proteicos registrou expansão de 30% e pretende dobrar seu volume de vendas nos próximos dois anos, impulsionada pela demanda por alimentos ricos em proteína e por parcerias com grandes marcas. Entre as iniciativas mais recentes está uma colaboração com a Nestlé, que levou os sabores Charge e Prestígio ao mercado de barras proteicas.

A estratégia busca atrair consumidores que desejam aumentar a ingestão de proteína, mas também valorizam sabor e praticidade. Lançada em março deste ano, a barra inspirada no chocolate Charge superou em 120% a meta comercial estabelecida pela empresa, segundo a Nutrata. Com a chegada da versão Prestígio, a companhia projeta comercializar mais de 2,4 milhões de unidades até dezembro.

O movimento acompanha a expansão do mercado brasileiro de alimentos proteicos. Um levantamento da Scanntech em parceria com a McKinsey, realizado entre janeiro e outubro de 2025, apontou crescimento de 124% nas vendas de whey protein. No mesmo período, os cereais proteicos registraram alta de 21%, enquanto os iogurtes enriquecidos com proteína avançaram 16%.

Para Marlon Alessio, CEO da Nutrata, a mudança no comportamento dos consumidores abriu novas oportunidades para a indústria de suplementação. Produtos antes associados principalmente à prática esportiva passaram a disputar espaço em outras ocasiões de consumo, como o café da manhã e os lanches ao longo do dia. “O consumidor busca, cada vez mais, praticidade e conveniência sem abrir mão da saudabilidade. A suplementação deixou de estar restrita a momentos específicos e passou a fazer parte de diferentes ocasiões do dia”, afirma o executivo.

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Com 14 anos de atuação e um portfólio de mais de 150 produtos, a Nutrata pertence ao Grupo Vaccaro e comercializa itens como whey protein, creatina, pastas de amendoim e snacks proteicos. Além da parceria com a Nestlé, a empresa já desenvolveu produtos em colaboração com marcas como Havanna e YoPRO, em uma estratégia para aproximar a suplementação de sabores familiares ao consumidor.

De suplementos a chocolates proteicos

Uma das apostas da companhia está no desenvolvimento de barras com características semelhantes às de doces tradicionais. Para isso, a Nutrata criou uma tecnologia de formulação que combina três camadas: proteína, recheio e oleaginosas. Segundo a fabricante, a estrutura permite oferecer diferentes texturas em um único produto.

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A empresa também investe na diversificação das matérias-primas utilizadas em suas fórmulas. Diante das dificuldades de oferta de proteínas derivadas do soro do leite, a fabricante passou a estudar alternativas de origem animal e vegetal para ampliar sua capacidade de desenvolvimento de produtos. “Diante dos desafios de oferta das proteínas do soro do leite, buscamos alternativas como proteínas do ovo, da carne bovina e de fontes vegetais, como a ervilha”, explica Formigari.

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Além do mercado brasileiro, a Nutrata já comercializa produtos em países como Paraguai, Colômbia, Equador, Chile e Argentina. A presença internacional faz parte da estratégia de expansão da companhia, que pretende aproveitar o crescimento da demanda por alimentos proteicos para ampliar sua participação no setor.

A meta de dobrar o volume de vendas em dois anos reforça a aposta da fabricante em um mercado que deixou de atender exclusivamente consumidores ligados ao universo fitness. Com produtos inspirados em chocolates tradicionais, a Nutrata tenta transformar a busca por proteína em uma oportunidade de consumo mais ampla, que vai além da suplementação esportiva.