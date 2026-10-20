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Parceria com Nestlé impulsiona Nutrata, que mira dobrar vendas em dois anos

Fabricante brasileira de suplementos registra crescimento de 30% e aposta em barras de proteína inspiradas em chocolates populares para ampliar os negócios

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 16h00
Dois homens sorridentes, um barbudo e outro de óculos, apertam as mãos em frente a um painel azul com o logo NUTRATA e ilustrações de aveia e um líquido cremoso
 (Nutrata/Divulgação)
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A combinação entre suplementos alimentares e chocolates conhecidos dos brasileiros se tornou uma aposta de crescimento para a Nutrata. A fabricante nacional de produtos proteicos registrou expansão de 30% e pretende dobrar seu volume de vendas nos próximos dois anos, impulsionada pela demanda por alimentos ricos em proteína e por parcerias com grandes marcas. Entre as iniciativas mais recentes está uma colaboração com a Nestlé, que levou os sabores Charge e Prestígio ao mercado de barras proteicas.

A estratégia busca atrair consumidores que desejam aumentar a ingestão de proteína, mas também valorizam sabor e praticidade. Lançada em março deste ano, a barra inspirada no chocolate Charge superou em 120% a meta comercial estabelecida pela empresa, segundo a Nutrata. Com a chegada da versão Prestígio, a companhia projeta comercializar mais de 2,4 milhões de unidades até dezembro.

O movimento acompanha a expansão do mercado brasileiro de alimentos proteicos. Um levantamento da Scanntech em parceria com a McKinsey, realizado entre janeiro e outubro de 2025, apontou crescimento de 124% nas vendas de whey protein. No mesmo período, os cereais proteicos registraram alta de 21%, enquanto os iogurtes enriquecidos com proteína avançaram 16%.

Para Marlon Alessio, CEO da Nutrata, a mudança no comportamento dos consumidores abriu novas oportunidades para a indústria de suplementação. Produtos antes associados principalmente à prática esportiva passaram a disputar espaço em outras ocasiões de consumo, como o café da manhã e os lanches ao longo do dia. “O consumidor busca, cada vez mais, praticidade e conveniência sem abrir mão da saudabilidade. A suplementação deixou de estar restrita a momentos específicos e passou a fazer parte de diferentes ocasiões do dia”, afirma o executivo.

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Com 14 anos de atuação e um portfólio de mais de 150 produtos, a Nutrata pertence ao Grupo Vaccaro e comercializa itens como whey protein, creatina, pastas de amendoim e snacks proteicos. Além da parceria com a Nestlé, a empresa já desenvolveu produtos em colaboração com marcas como Havanna e YoPRO, em uma estratégia para aproximar a suplementação de sabores familiares ao consumidor.

De suplementos a chocolates proteicos

Uma das apostas da companhia está no desenvolvimento de barras com características semelhantes às de doces tradicionais. Para isso, a Nutrata criou uma tecnologia de formulação que combina três camadas: proteína, recheio e oleaginosas. Segundo a fabricante, a estrutura permite oferecer diferentes texturas em um único produto.

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A empresa também investe na diversificação das matérias-primas utilizadas em suas fórmulas. Diante das dificuldades de oferta de proteínas derivadas do soro do leite, a fabricante passou a estudar alternativas de origem animal e vegetal para ampliar sua capacidade de desenvolvimento de produtos. “Diante dos desafios de oferta das proteínas do soro do leite, buscamos alternativas como proteínas do ovo, da carne bovina e de fontes vegetais, como a ervilha”, explica Formigari.

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Além do mercado brasileiro, a Nutrata já comercializa produtos em países como Paraguai, Colômbia, Equador, Chile e Argentina. A presença internacional faz parte da estratégia de expansão da companhia, que pretende aproveitar o crescimento da demanda por alimentos proteicos para ampliar sua participação no setor.

A meta de dobrar o volume de vendas em dois anos reforça a aposta da fabricante em um mercado que deixou de atender exclusivamente consumidores ligados ao universo fitness. Com produtos inspirados em chocolates tradicionais, a Nutrata tenta transformar a busca por proteína em uma oportunidade de consumo mais ampla, que vai além da suplementação esportiva.

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