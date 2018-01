Parar de fumar gera economia de R$ 1 milhão em 30 anos

O hábito de fumar faz mal para a saúde e também para o bolso dos consumidores. Largar o cigarro pode levar a uma economia de até um milhão de reais em 30 anos, segundo Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da escola DSOP Educação Financeira.

“Quanto a pessoa vai efetivamente economizar depende de seus hábitos, como quantos cigarros ela fuma por dia e o valor pago pelo maço”, afirma Domingos. Os cálculos do especialista consideram uma pessoa que fuma um maço por dia e paga oito reais por caixinha. Fazendo as contas, esse fumante gasta 240 reais por mês em cigarros. Investindo esse dinheiro em um fundo com rendimento a 8% (uma poupança, por exemplo), a pessoa terá 63.291,18 reais, em 10 anos, 293.901,45 reais, em 20 anos, e 1.028.274,92 reais, em 30 anos.

Se a pessoa paga mais pelo maço, a economia deve ser ainda maior. Fazendo as mesmas contas para um maço de nove reais por dia, ao final de 30 anos, o ex-fumante deve economizar 1.155.423,51 reais, investindo em fundo que renda aproximadamente 8% ao ano e corrigindo anualmente o valor investido de acordo com a inflação.

Esta economia, porém, é apenas resultado de deixar de comprar cigarros e investir o dinheiro que antes era dedicado a esses produtos. Segundo Domingos, a economia real pode ser ainda maior. Isso porque os cálculos desconsideram os gastos com saúde e a perda de rendimento no trabalho que a pessoa conseguiu evitar ao deixar de fumar.

Mas, para chegar lá, é preciso dedicação. “Em primeiro lugar, é importante estabelecer um sonho que deseja realizar com o valor. Afinal, sabemos que deixar o vício não é fácil e se o objetivo for apenas poupar por poupar, dificilmente se manterá perseverante ao longo dos anos”, afirma Domingos. “Portanto, além de considerar todos os benefícios para a saúde, é válido definir um sonho para realizar com o dinheiro que terá após parar de fumar – como se aposentar com tranquilidade, comprar uma casa ou um terreno, entre outros. O sonho irá motivar a pessoa a deixar de fumar e poupar e investir o dinheiro mensalmente.”

Além disso, quando se trata de investimentos, poupar valores que parecem desprezíveis agora pode fazer a grande diferença no futuro. “Por ser um objetivo de longo prazo, os rendimentos do investimento trabalham a favor. Ou seja, além do valor poupado, no futuro essa pessoa terá também os rendimentos obtidos sobre o valor”, explica Domingos. Isso quer dizer que, se no início o rendimento era calculado sobre os oito reais poupados em um maço de cigarro, no futuro ele levará em conta os 1.028.274,92 reais obtidos em 30 anos de economia.

“Também é válido, com o passar dos anos, procurar investimentos que deem retorno financeiro ainda maior”, diz o especialista. “O mais importante é dar os primeiros passos: mudar os hábitos e começar a poupar para realizar seus sonhos.”