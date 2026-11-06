Paraguai: crise do Ueno Bank ameaça recursos de aposentados de Itaipu no país

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A crise do Ueno Bank, no Paraguai, impacta a aposentadoria de funcionários de Itaipu. A Cajubi, fundo de previdência da margem paraguaia, investiu 100,7 bilhões de guaranis (90 milhões de reais) no banco. A quantia, que cresceu, excede em 440 vezes o limite de garantia, colocando em risco o patrimônio dos participantes.

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A crise do Ueno Bank, no Paraguai, colocou sob risco uma parcela dos recursos destinados à aposentadoria de funcionários da usina de Itaipu. A Cajubi, entidade responsável pela previdência dos trabalhadores da margem paraguaia da hidrelétrica, revelou ter aproximadamente 100,7 bilhões de guaranis (quase 90 milhões de reais) investidos na instituição financeira. A cifra corresponde a 2,8% do patrimônio do fundo e é significativamente superior à posição declarada no encerramento do ano passado. As informações são do jornal paraguaio ABC.

O episódio ganhou relevância depois que o Banco Central paraguaio determinou a resolução do Ueno, na segunda-feira, 2 de novembro. A medida foi motivada pela insuficiência de capital da instituição, que, conforme a avaliação do regulador, dispunha de menos de 50% do montante mínimo necessário para operar. Com isso, os investimentos mantidos pela Cajubi passaram a integrar as preocupações sobre os possíveis efeitos da crise do banco.

A dimensão da exposição foi apresentada em uma manifestação divulgada pela Cajubi em 4 de novembro. O documento, identificado como Comunicado nº 32/2026, mostra que a carteira vinculada ao Ueno cresceu em relação ao último levantamento contábil disponível. No balanço encerrado em 31 de dezembro de 2025, a entidade informava possuir 41,3 bilhões de guaranis (36,9 milhões de reais) em certificados de depósito de poupança emitidos pelo banco. A comparação com o número divulgado agora aponta uma diferença de 59,4 bilhões de guaranis (53,1 milhões de reais).

A nova manifestação não discrimina a composição dos 100,7 bilhões de guaranis, deixando em aberto se o valor corresponde exclusivamente aos certificados de depósito ou se abrange outras modalidades de aplicação. Também não apresenta o cronograma das operações, não identifica os grupos de beneficiários aos quais pertencem os recursos e não esclarece a eventual inclusão de rendimentos no total declarado.

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O documento contábil de 2025 permite identificar ao menos parte da trajetória dos investimentos. Naquele ano, entre agosto e novembro, a Cajubi direcionou 13,5 bilhões de guaranis (12,1 milhões de reais) ao Ueno. Considerando que as informações dos dois levantamentos sejam comparáveis, a diferença entre os saldos indica que uma parcela expressiva da ampliação da carteira ocorreu em 2026, quando a situação da instituição financeira já era objeto de alertas públicos.

A possibilidade de ressarcimento envolve limites para a cobertura dos depósitos bancários. No Paraguai, o mecanismo de garantia do sistema bancário protege até 228,3 milhões de guaranis por pessoa em cada banco. A quantia mantida pela Cajubi no Ueno é equivalente a 440 vezes esse teto. A entidade declarou que pretende mobilizar esforços para reaver os recursos dos participantes.

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As consequências de eventuais perdas podem alcançar diretamente os trabalhadores vinculados ao plano. Isso ocorre porque a Cajubi utiliza o Regime de Contribuição Definida (PCD), no qual os resultados das aplicações influenciam o patrimônio acumulado pelos participantes ativos. Assim, um desempenho negativo dos investimentos pode diminuir o saldo disponível para esses integrantes. No sistema do Instituto de Previdência Social (IPS), por outro lado, os prejuízos financeiros ficam sob responsabilidade da própria instituição.

Para justificar a escolha do banco, a Cajubi argumentou que avaliou elementos como indicadores financeiros, dados de acesso público e parâmetros regulatórios. Segundo a entidade, as demonstrações contábeis auditadas do Ueno apontavam condições satisfatórias de solvência. A instituição também contava com nota de crédito AA-py, conforme classificação divulgada pelo Banco Central. Esses critérios foram apresentados pelo fundo como fundamento para a decisão de investir, embora a avaliação posterior do regulador tenha identificado uma situação incompatível com os requisitos mínimos de capital.