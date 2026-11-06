ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Paraguai: crise do Ueno Bank ameaça recursos de aposentados de Itaipu no país

Aplicações de fundo de pensão cresceram em meio a alertas sobre a situação financeira da instituição; exposição ao banco equivale a 2,8% dos ativos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 10h35 | Atualizado em 6 nov 2026, 10h44
A Usina Hidrelétrica de Itaipu
A Usina Hidrelétrica de Itaipu  (Caio Coronel/Itaipu/Divulgação)
Continua após publicidade
Paraguai: crise do Ueno Bank ameaça recursos de aposentados de Itaipu no país Priorize VEJA no Google

A crise do Ueno Bank, no Paraguai, colocou sob risco uma parcela dos recursos destinados à aposentadoria de funcionários da usina de Itaipu. A Cajubi, entidade responsável pela previdência dos trabalhadores da margem paraguaia da hidrelétrica, revelou ter aproximadamente 100,7 bilhões de guaranis (quase 90 milhões de reais) investidos na instituição financeira. A cifra corresponde a 2,8% do patrimônio do fundo e é significativamente superior à posição declarada no encerramento do ano passado. As informações são do jornal paraguaio ABC.

O episódio ganhou relevância depois que o Banco Central paraguaio determinou a resolução do Ueno, na segunda-feira, 2 de novembro. A medida foi motivada pela insuficiência de capital da instituição, que, conforme a avaliação do regulador, dispunha de menos de 50% do montante mínimo necessário para operar. Com isso, os investimentos mantidos pela Cajubi passaram a integrar as preocupações sobre os possíveis efeitos da crise do banco.

A dimensão da exposição foi apresentada em uma manifestação divulgada pela Cajubi em 4 de novembro. O documento, identificado como Comunicado nº 32/2026, mostra que a carteira vinculada ao Ueno cresceu em relação ao último levantamento contábil disponível. No balanço encerrado em 31 de dezembro de 2025, a entidade informava possuir 41,3 bilhões de guaranis (36,9 milhões de reais) em certificados de depósito de poupança emitidos pelo banco. A comparação com o número divulgado agora aponta uma diferença de 59,4 bilhões de guaranis (53,1 milhões de reais).

Siga

A nova manifestação não discrimina a composição dos 100,7 bilhões de guaranis, deixando em aberto se o valor corresponde exclusivamente aos certificados de depósito ou se abrange outras modalidades de aplicação. Também não apresenta o cronograma das operações, não identifica os grupos de beneficiários aos quais pertencem os recursos e não esclarece a eventual inclusão de rendimentos no total declarado.

Continua após a publicidade

O documento contábil de 2025 permite identificar ao menos parte da trajetória dos investimentos. Naquele ano, entre agosto e novembro, a Cajubi direcionou 13,5 bilhões de guaranis (12,1 milhões de reais) ao Ueno. Considerando que as informações dos dois levantamentos sejam comparáveis, a diferença entre os saldos indica que uma parcela expressiva da ampliação da carteira ocorreu em 2026, quando a situação da instituição financeira já era objeto de alertas públicos.

A possibilidade de ressarcimento envolve limites para a cobertura dos depósitos bancários. No Paraguai, o mecanismo de garantia do sistema bancário protege até 228,3 milhões de guaranis por pessoa em cada banco. A quantia mantida pela Cajubi no Ueno é equivalente a 440 vezes esse teto. A entidade declarou que pretende mobilizar esforços para reaver os recursos dos participantes.

Continua após a publicidade

As consequências de eventuais perdas podem alcançar diretamente os trabalhadores vinculados ao plano. Isso ocorre porque a Cajubi utiliza o Regime de Contribuição Definida (PCD), no qual os resultados das aplicações influenciam o patrimônio acumulado pelos participantes ativos. Assim, um desempenho negativo dos investimentos pode diminuir o saldo disponível para esses integrantes. No sistema do Instituto de Previdência Social (IPS), por outro lado, os prejuízos financeiros ficam sob responsabilidade da própria instituição.

Para justificar a escolha do banco, a Cajubi argumentou que avaliou elementos como indicadores financeiros, dados de acesso público e parâmetros regulatórios. Segundo a entidade, as demonstrações contábeis auditadas do Ueno apontavam condições satisfatórias de solvência. A instituição também contava com nota de crédito AA-py, conforme classificação divulgada pelo Banco Central. Esses critérios foram apresentados pelo fundo como fundamento para a decisão de investir, embora a avaliação posterior do regulador tenha identificado uma situação incompatível com os requisitos mínimos de capital.

Publicidade
TAGS:
Banco
Fundo de Pensão
Itaipu
Paraguai
Presidente da República
Santiago Peña
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).