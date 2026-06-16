ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Parada técnica ou queda dos juros? Economistas opinam sobre Selic nesta quarta

Anúncio do fim da guerra traz alívio aos Bancos Centrais

Por Veruska Costa Donato 16 jun 2026, 11h53
Continua após publicidade
Parada técnica ou queda dos juros? Economistas opinam sobre Selic nesta quarta Priorize VEJA no Google

O anúncio do presidente Donald Trump sobre o possível fim da guerra contra o Irã trouxe um alívio imediato, principalmente pela promessa de que o Estreito de Ormuz permanecerá aberto para a passagem de navios. A região é estratégica para o transporte de petróleo e fertilizantes, e qualquer interrupção no fluxo da carga poderia provocar uma nova onda de alta nos preços e ampliar a pressão inflacionária no mundo.

A guerra acabou, mas não chegou ao fim

Apesar do otimismo inicial, os especialistas defendem cautela. A economista-chefe da Lifetime, Marcela Kawait, resume o momento ao afirmar que “a guerra acabou, mas não chegou ao fim”. Segundo ela, ainda existem dúvidas sobre como será a retirada das minas da região “eles acordaram que vai ter 60 dias de cessar fogo e que o estreito de Ormuz seria reaberto”, diz.

Ela destaca ainda a dúvida em relação à aplicação das taxas anunciadas pelo Irã aos navios e ainda o tempo necessário para a normalização da logística internacional.

Siga

Dois ou três meses de ajustes

Mesmo com a retomada da navegação, Marcela estima que o mercado ainda enfrentará entre dois e três meses de ajustes até que o transporte de petróleo e fertilizantes volte completamente ao ritmo anterior. Isso significa que a volatilidade deve permanecer, especialmente porque temas delicados, como o programa nuclear iraniano e os conflitos regionais envolvendo Israel e Líbano, seguem sem uma solução definitiva.

Continua após a publicidade

Bancos centrais na mira

A redução das tensões no Oriente Médio, no entanto, mudou a percepção dos investidores sobre os próximos passos dos bancos centrais. Nesta terça-feira o Banco Central do Japão subiu os juros de 0,75% para 1% ao ano, igual medida foi tomada na semana passada pelo Banco Central Europeu.

Copom decide selic amanhã

No Brasil, o fim do conflito pode trazer movimento diferente, apostam economistas. Volta à mesa do Copom a possibilidade de novos cortes da taxa Selic, depois de um período em que a guerra aumentou o receio de pressões sobre os preços da energia e dificultou o ciclo de redução dos juros.

Expectativa de queda

Kawait reconhece que “o impacto do fim da guerra nas decisões de política monetária é gigante”, e que antes do conflito a expectativa era de que o Copom cortasse os juros em 50 pontos base a cada reunião. Com o início da guerra, essa dinâmica mudou: o BC reduziu o ritmo para um corte de apenas 0,25 e o mercado passou a esperar uma manutenção (parada técnica) para a reunião de amanhã.

BC tem gordura pra queimar

O acordo entre Estados Unidos e Irã traz novas expectativas, o mercado voltou a precificar uma “grande possibilidade de corte de juros por aqui”, aposta Marcela. Coordenador de finanças do Insper e colunista de Veja, Ricardo Rocha, também acredita num corte da Selic na reunião de amanha de 0,25 (p.p).

Continua após a publicidade

O economista acredita que o BC tem uma “gordura” porque manteve os juros elevados por muito tempo, “mas acho que só o comunicado do Comitê é que vai nos dar uma linha de raciocínio, argumenta Rocha.

Extrema incerteza

Em suma, o palpite dos dois economistas não é de uma decisão garantida, mas sim de um cenário de extrema incerteza, onde o Copom decidirá entre aproveitar a sinalização de paz para voltar a cortar juros ou manter a taxa parada para observar se o acordo de fato se concretiza nos termos práticos.

Decisão também nos EUA

Nos Estados Unidos, o cenário também ficou menos pressionado. A expectativa de novas altas nos juros pelo Federal Reserve diminuiu, já que um petróleo mais comportado reduz riscos adicionais para a inflação americana. Ainda assim, a decisão do Fed será acompanhada de perto pelos mercados, principalmente pelos sinais sobre o ritmo da política monetária nos próximos meses.

Continua após a publicidade

Humor dos mercados

O resultado dessa combinação entre geopolítica, petróleo e política monetária deve ditar o humor dos mercados daqui para frente. O fim do conflito pode abrir uma janela de maior tranquilidade, mas os próximos capítulos no Estreito de Ormuz, as decisões do Copom e do Federal Reserve e os desafios fiscais brasileiros continuarão no centro das atenções dos investidores.

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Donald Trump
Selic
VEJA Mercado em Vídeo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).