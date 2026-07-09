Para ‘salvar’ pautas econômicas no Senado, Lula tenta aproximação com Alcolumbre

Camilo Santana, líder do PT no Senado, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o presidente Lula e Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, devem se encontrar reservadamente esta semana, numa tentativa de reaproximação depois de dois meses e meio de tensões. A relação entre os dois ficou estremecida quando Alcolumbre trabalhou pela rejeição do nome de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), pois preferia o aliado Rodrigo Pacheco no lugar. Desde então, Lula e Alcolumbre não se falam.

Como resultado, o governo tem tido dificuldade para avançar pautas econômicas importantes na Casa em ano eleitoral, como a proposta para o fim da escala de trabalho 6×1. Além disso, Alcolumbre ameaça colocar em votação as temidas “pautas-bomba”, que impõem despesas pesadas no longo prazo e colocam em risco o já combalido equilíbrio fiscal. Entre elas, a proposta de aposentadoria especial para agentes de saúde, com impacto estimado de 30 bilhões de reais nas contas públicas, e a elevação do piso salarial de médicos e dentistas, que pode custar 7,7 bilhões de reais só em 2027. Também há um projeto de lei para usar o Fundo Social do pré-sal para financiar dívidas de produtores rurais, que pode drenar 140 bilhões de reais em dez anos.

Alcolumbre suspendeu a sessão conjunta do Congresso Nacional para a análise de vetos presidenciais que ocorreria nesta quinta-feira, 9, por causa de um “desentendimento entre lideranças até do mesmo partido, em diferentes Casas”. Quanto mais essas discussões são adiadas para as vésperas do recesso parlamentar, que começa no dia 18, mais difícil se torna a articulação do Palácio do Planalto para garantir a manutenção de vetos de Lula.

No cenário internacional, as atenções estão voltadas para a retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã. Na noite de quarta-feira, o presidente Donald Trump afirmou que o governo iraniano entrou em contato para reavivar as negociações pelo fim da guerra, mas que não sabe se eles são “merecedores” disso. Após a disparada nos preços do petróleo registrada na véspera, a oscilação da commodity demonstra estabilidade no início desta quinta-feira. As bolsas internacionais também ensaiam uma recuperação, depois de um dia de quedas generalizadas.

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Apesar do feriado estadual em São Paulo, a B3 funciona normalmente. As agências bancárias, no entanto, permanecem fechadas.

Agenda

8h – IGP-M/FGV

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8h30 – Ata do Banco Central Europeu

8h30 – Dario Durigan, ministro da Fazenda, concede entrevista à Rádio Gaúcha

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9h30 – Pedidos de auxílio-desemprego (EUA)

16h30 – Gabriel Galípolo, presidente do BC, tem audiência com representantes da American Express