Para onde foram as ações do Nubank após o frenesi do IPO

Passado o frenesi inicial do IPO do Nubank na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), os papeis do maior banco brasileiro em número de clientes e valor de mercado desaceleraram no terceiro dia de negociação. Na segunda-feira, 13, as ações caíram 8,78% e fecharam a 10,81 dólares, mas ainda assim se mantiveram acima dos 9 dólares da precificação inicial.

“Quem entrou durante o IPO ainda está ganhando dinheiro, entretanto, obviamente o movimento preocupa os investidores. De forma geral, o mercado ontem ficou negativo, boa parte dos setores caiu, então, esse movimento de queda do Nubank acaba sendo mais amplo”, diz Guilherme Zanin, analista da Avenue Securites. O índice Dow Jones encerrou em queda de 0,89%, enquanto o S&P 500 caiu 0,91% e a Nasdaq, 1,39%.

Na segunda-feira, 13, o Nubank encerrou o pregão em Nova York com 51,2 mil negociações, superior às 37,4 mil da última sexta-feira, mas menor que as 73 mil da data da abertura de capital, na quinta-feira, 9. Apesar da queda no valor dos papeis, o volume financeiro negociado foi de 17,037 milhões de dólares e superou o volume de sexta-feira, quando foram 13 milhões de dólares em negociações. Já na estreia da empresa nas bolsas de Nova York, 152 milhões de dólares acabaram negociados.

“No mercado em geral, a gente viu um sentimento de busca por ativos de risco no dia do IPO do Nubank, então ele acabou se beneficiando e, por isso, houve um crescimento forte das ações. Apesar de ser um banco, o Nubank é avaliado como uma empresa de tecnologia”, diz Zanin. Passada a euforia, no entanto, a expectativa é de que os investidores passem a olhar os papeis da empresa com mais cautela.

“É normal que, nos primeiros dias do IPO, dada a euforia e a estabilização do papel, tenha mais negociação e nos outros dias tenda a diminuir um pouco essa liquidez. Esperamos daqui para frente uma estabilização no volume negociado e que o mercado passe a acompanhar efetivamente os números da empresa, para ver se realmente vai continuar entregando o que propôs no seu prospecto”, diz Rodrigo Moliterno, chefe de renda variável da Veedha.

Bolsa brasileira

No Brasil, o movimento de negociações dos papeis da empresa por meio de BDRs (Brazilian Depositary Receipts, títulos que representam as ações nos Estados Unidos) foi semelhante. Na segunda-feira, 13, os papeis tiveram queda de 5,91% e fecharam a 10,82 reais, ainda valorizados em relação ao preço de lançamento da ação, de 8,36 reais. No lançamento dos BDRs, também na quinta-feira, 9, os papeis encerraram em alta de 20,1%.

O Nubank realizou uma ação junto aos clientes brasileiros oferecendo a eles suas ações, no que chamou de “pedacinhos” da empresa, por meio da plataforma Nu invest, antiga Easyinvest que foi adquirida pela instituição. A ação atraiu 7,5 milhões de clientes, bastante inferior à expectativa de distribuição de até 18,3 milhões de BDRs.