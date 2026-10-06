Para o mercado financeiro, Flávio Bolsonaro tem 75% de chance de vencer Lula

O mercado financeiro já atribui uma probabilidade de 70% a 75% de chances de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vencer Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) no segundo turno da eleição presidencial, previsto para 25 de outubro. “Isso já representa uma probabilidade maior do que o resultado do primeiro turno, isoladamente, permitiria estimar”, afirma Ronaldo Guimarães, sócio e conselheiro da assessoria de investimentos KAT. Como se sabe, no último domingo 4, Flávio Bolsonaro venceu Lula, candidato à reeleição, no primeiro turno com 47% dos votos, contra 45% do petista.

A votação contrariou a maioria das pesquisas, que apontava a liderança de Lula. Ao se tornar o favorito, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disparou uma forte alta no mercado de ações. Apenas na segunda-feira 5, o Ibovespa subiu 7,7% – trata-se da maior valorização percentual desde 2020. Com isso, terminou o dia acima dos 209 000 pontos, cravando seu novo recorde. De acordo com a consultoria de informações financeiras Elos Ayta, ao passar para o segundo turno na dianteira, Flávio Bolsonaro fez o valor total das empresas listadas na bolsa subir 365 bilhões de reais ontem, totalizando 5,65 trilhões de reais.

Ao mesmo tempo, os juros futuros apresentaram forte queda ao longo de toda a curva, com as maiores baixas concentradas nos contratos de maior prazo – cinco ou mais anos até o vencimento. O recuo reflete a avaliação dos investidores de que a postura do senador, mais favorável ao mercado e aos negócios, aliada a um Congresso que contará com uma maioria de centro e de direita, permitirá medidas rigorosas de ajuste fiscal que contribuirão para conter a dívida pública em, com isso, reduzir os juros. O dólar também encerrou o dia em queda de 4%, cotado em 5 reais para a venda.

Nesta terça-feira 6, o mercado passa por ajustes após a euforia de ontem. Por volta das 15h20, o Ibovespa recuava 0,19% para os 206 523 pontos. O comportamento indica que os financistas aguardarão agora as primeiras pesquisas de intenção de voto do segundo turno – que começarão a ser divulgadas nos próximos dias -, para rever sua alocação de portfólio.

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As chances atribuídas pelo mercado são mais conservadoras do que as expressas pelos sites de apostas preditivas. No Polymarket, por exemplo, os usuários atribuem 85% de chances de Flávio Bolsonaro ser eleito no fim de outubro. Já na Kalshi, sua principal concorrente, o senador tem 87% de vencer Lula.