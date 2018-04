Para evitar atrasos, Correios vão priorizar entrega de ingressos da Copa

Os Correio informaram que os ingressos dos jogos da Copa do Mundo 2018, que acontece na Rússia, terão prioridade na entrega. A abertura do evento está marcada para o dia 14 de junho, em Moscou, e os bilhetes estão começando a chegar somente agora, com dois meses de antecedência.

O Brasil é o terceiro na lista entre os países que mais compraram ingressos, segundo a Fifa. A entidade internacional postou os 65.863 ingressos adquiridos pelos brasileiros até o momento como PPR (petit paquet registrado ou pequena encomenda registrada). O prazo previsto de entrega é de 40 dias úteis depois de passar pela alfândega.

Para evitar prejuízos aos torcedores brasileiros que se preparam para assistir aos jogos no local, os Correios estão priorizando a entrega, uma vez que hoje circulam no fluxo postal mais de 300 mil objetos internacionais diariamente, vindos de todas as partes do mundo.

Desde o final do ano passado, período em que muitas compras são feitas pela internet, os Correios vêm recebendo queixas dos consumidores pela falta de pontualidade nas entregas das encomendas. Levantamento feito pelo site Reclame Aqui mostra que foram registradas 3.704 queixas contra a empresa em dezembro, uma alta de 142% em relação a novembro. Uma das explicações mais óbvias é a falta de funcionários – a empresa deficitária realizou diversos programas de demissão voluntária.