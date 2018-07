Para especialistas, mudança no WhatsApp busca priorizar transparência

O novo recurso do WhatsApp, que indica quando mensagens recebidas forem encaminhadas de outras conversas, abre espaço para discussão sobre os reais motivos de o Facebook, dono do aplicativo, atualizar o sistema com esse aviso.

Na avaliação de Daniela Rodrigues, gerente de conteúdo da agência F.Biz, o escândalo de vazamento de dados que envolveu a rede social e a Cambridge Analytica no ano passado fez a gigante de tecnologia “priorizar a transparência” em seu sistema e em seu aplicativo de mensagens.

“Evitar as fake news também está no foco da empresa. Com o aviso de mensagem encaminhada, é até possível processar todos que compartilharam informações comprometedoras, como as que podem derrubar ações na Bolsa”, exemplifica Daniela.

Para o especialista em marketing digital Gabriel Rossi, a rede social busca recuperar sua credibilidade ao exigir mais responsabilidade das pessoas que compartilham informações. “Aos poucos eles estão tentando recuperar a confiança do usuário”, afirma.

Futuro do app

Daniela, da F.Biz, acredita que em um futuro próximo o Facebook vá criar um sistema de análise para que a quantidade de mensagens encaminhadas no WhatsApp seja contabilizada para fins publicitários. “Se uma empresa enviar uma corrente e o texto for compartilhado centenas de vezes, por exemplo, será possível agregar mais valor ao aplicativo.”