Para eleitor, Bolsonaro é mais culpado que Petrobras por combustível caro

O presidente Jair Bolsonaro tenta a todo custo tirar do seu colo o ônus da alta dos combustíveis. Mas, apesar das declarações, costuras em projetos de lei ou mesmo manobras para trocar o presidente da companhia e a política de preços, a conta da gasolina e do diesel mais caro não sai de suas mãos na visão dos eleitores. Segundo pesquisa do Instituto FSB e do banco BTG Pactual, 29% dos eleitores consideram que a culpa do combustível mais caro na bomba é do governo.

O levantamento feito entre sexta-feira, 18, e domingo, 20, e divulgada nesta segunda-feira, 21, questionou quem o eleitor considera como responsável pelo aumento da gasolina e do diesel. Atrás do governo, estão a Política de Preços da Petrobras (22%), governadores por causa de impostos estaduais (21%), aumento do preço do petróleo por causa da guerra (18%).

Segundo dados da ANP, a agência nacional do petróleo, o preço médio da gasolina subiu 8,86% na semana passada. O preço médio no país chegou a 7,26 reais, sendo que o preço nas bombas chegou até 8,40 reais. No caso do diesel, o aumento foi de 14%, com o preço médio chegando a 6,75 reais.